Байден назвал журналиста сукиным сыном после вопроса об инфляции

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:24 Президент США Джо Байден произнес на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошел после речи президента в Белом доме, где он принимал участие во встрече Совета по защите конкуренции.



Reporter: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"



Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" pic.twitter.com/Lx8JXMt376 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 24, 2022



«Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?»— прокричал господин Дуси из толпы. «Это прекрасный актив: еще инфляция. Что за тупой сукин сын»,— ответил господин Байден.



Позднее, выступая на Fox News, господин Дуси рассказал, что не слышал ответ президента непосредственно в момент выступления. Журналист в шутку согласился со словами господина Байдена о том, что тот — сукин сын, так как «никто не провел фактчек и не сказал, что это неправда» (цитата по The Washington Post).



После инцидента Джо Байден позвонил журналисту, и у них состоялся хороший разговор, сказал господин Дуси. «Он внес ясность, и я оценил это. У нас был хороший разговор. Он сказал: "Ничего личного, друг", а я сказал, что ценю, что он связался»,— передает The Hill его слова.



Джо Байден ранее критиковал вопросы Питера Дуси и других журналистов консервативного Fox News. Текущий вопрос был задан на фоне роста потребительских цен в США в декабре: по данным Минтруда, в декабре 2021 года они выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 7%.