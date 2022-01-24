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Байден назвал журналиста сукиным сыном после вопроса об инфляции

Их нравы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:24    Президент США Джо Байден произнес на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошел после речи президента в Белом доме, где он принимал участие во встрече Совета по защите конкуренции.
 

 
«Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?»— прокричал господин Дуси из толпы. «Это прекрасный актив: еще инфляция. Что за тупой сукин сын»,— ответил господин Байден.
 
Позднее, выступая на Fox News, господин Дуси рассказал, что не слышал ответ президента непосредственно в момент выступления. Журналист в шутку согласился со словами господина Байдена о том, что тот — сукин сын, так как «никто не провел фактчек и не сказал, что это неправда» (цитата по The Washington Post).
 
После инцидента Джо Байден позвонил журналисту, и у них состоялся хороший разговор, сказал господин Дуси. «Он внес ясность, и я оценил это. У нас был хороший разговор. Он сказал: "Ничего личного, друг", а я сказал, что ценю, что он связался»,— передает The Hill его слова.
 
Джо Байден ранее критиковал вопросы Питера Дуси и других журналистов консервативного Fox News. Текущий вопрос был задан на фоне роста потребительских цен в США в декабре: по данным Минтруда, в декабре 2021 года они выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 7%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566724/
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Байден назвал журналиста сукиным сыном после вопроса об инфляции

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:24   Президент США Джо Байден произнес на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос Fox News Питера Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошел после речи президента в Белом доме, где он принимал участие во встрече Совета по защите конкуренции.
 


 
«Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?»— прокричал господин Дуси из толпы. «Это прекрасный актив: еще инфляция. Что за тупой сукин сын»,— ответил господин Байден.
 
Позднее, выступая на Fox News, господин Дуси рассказал, что не слышал ответ президента непосредственно в момент выступления. Журналист в шутку согласился со словами господина Байдена о том, что тот — сукин сын, так как «никто не провел фактчек и не сказал, что это неправда» (цитата по The Washington Post).
 
После инцидента Джо Байден позвонил журналисту, и у них состоялся хороший разговор, сказал господин Дуси. «Он внес ясность, и я оценил это. У нас был хороший разговор. Он сказал: "Ничего личного, друг", а я сказал, что ценю, что он связался»,— передает The Hill его слова.
 
Джо Байден ранее критиковал вопросы Питера Дуси и других журналистов консервативного Fox News. Текущий вопрос был задан на фоне роста потребительских цен в США в декабре: по данным Минтруда, в декабре 2021 года они выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 7%.
 

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