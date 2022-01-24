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Российские поезда оснастят искусственным интеллектом в 2022 году

Технологии
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:32    Комплексы-автопилоты Cognitive Rail Pilot для грузовых поездов позволят избежать ЧП из-за человеческого фактора
 
Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) завершила совместные с ОАО "Российские железные дороги" испытания комплексов-автопилотов Cognitive Rail Pilot для грузовых поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого фактора. Планируется, что для РЖД будут произведены 500 таких комплексов в 2022 году, сообщила ТАСС гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
 
Ранее Ускова сообщала, что в конце 2020 года АО "Российские железные дороги" приступило к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом. Они оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора. В настоящее время подобная технология нигде в мире не применяется.
 
"Мы начинаем серийное производство систем помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Rail Pilot. С началом серийных поставок нашей Cognitive Rail Pilot для РЖД мы уверены, что безопасность маневровых операций на железной дороге выйдет на качественно новый уровень со снижением числа инцидентов на 70%. Мы ждем, что в этом году будет открыт тендер, мы готовимся в нем участвовать", - сказала собеседница агентства.
 
В течение 2021 года комплексы проходили предусмотренные отраслевыми стандартами тесты и экспертизы в аккредитованных ОАО "РЖД" лабораториях и испытательных центрах. Тесты показали, что автопилот может точно оценивать обстановку на дороге, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, а в случае необходимости - самостоятельно принимать решения, чтобы обеспечить безопасность. Работает он в любую погоду при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Были получены декларации от Таможенного союза и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которые позволяют начать производство и поставки систем в РФ, а также в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
 
Ускова уточнила, что по итогам сертификации оборудование будет установлено не на пассажирские, а грузовые поезда - локомотивы на сортировочных станциях. Операции на них - одни из самых сложных в ж/д-отрасли, поэтому автоматизация в этой зоне востребована в наибольшей степени. "Экономическая модель использования системы дает быструю окупаемость за счет повышения ритмичности работы локомотивов. Всего в 2022 году планируется оснастить системой до 500 локомотивов", - отметила она.
 

Системы для пассажирских поездов и поставки за рубеж
 
Собеседница агентства добавила, что к 2024 году в планах компании завершить дополнительный ряд испытаний и поставить комплексы на пассажирские поезда РЖД, а также начать экспорт систем в зарубежные страны, заинтересованы в разработке Китай, Франция и Нидерланды. Для этого будет запущена производственная линия в Томске мощность 5 тыс. автопилотов в год на уже существующих мощностях завода.
 
"Мировой рынок систем автономного управления ж/д транспортом динамично развивается. По данным аналитиков Visiongain, сегодня его объем составляет более $7 млрд и к 2031 году превысит 21 млрд с ежегодной динамикой 11,4%", - добавила Ускова.
 
В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566727/
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Российские поезда оснастят искусственным интеллектом в 2022 году

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:32   Комплексы-автопилоты Cognitive Rail Pilot для грузовых поездов позволят избежать ЧП из-за человеческого фактора
 
Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) завершила совместные с ОАО "Российские железные дороги" испытания комплексов-автопилотов Cognitive Rail Pilot для грузовых поездов, которые оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП из-за человеческого фактора. Планируется, что для РЖД будут произведены 500 таких комплексов в 2022 году, сообщила ТАСС гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
 
Ранее Ускова сообщала, что в конце 2020 года АО "Российские железные дороги" приступило к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом. Они оснащены комплексом Cognitive Rail Pilot, который позволяет при помощи технического зрения и искусственного интеллекта обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора. В настоящее время подобная технология нигде в мире не применяется.
 
"Мы начинаем серийное производство систем помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Rail Pilot. С началом серийных поставок нашей Cognitive Rail Pilot для РЖД мы уверены, что безопасность маневровых операций на железной дороге выйдет на качественно новый уровень со снижением числа инцидентов на 70%. Мы ждем, что в этом году будет открыт тендер, мы готовимся в нем участвовать", - сказала собеседница агентства.
 
В течение 2021 года комплексы проходили предусмотренные отраслевыми стандартами тесты и экспертизы в аккредитованных ОАО "РЖД" лабораториях и испытательных центрах. Тесты показали, что автопилот может точно оценивать обстановку на дороге, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, а в случае необходимости - самостоятельно принимать решения, чтобы обеспечить безопасность. Работает он в любую погоду при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Были получены декларации от Таможенного союза и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которые позволяют начать производство и поставки систем в РФ, а также в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
 
Ускова уточнила, что по итогам сертификации оборудование будет установлено не на пассажирские, а грузовые поезда - локомотивы на сортировочных станциях. Операции на них - одни из самых сложных в ж/д-отрасли, поэтому автоматизация в этой зоне востребована в наибольшей степени. "Экономическая модель использования системы дает быструю окупаемость за счет повышения ритмичности работы локомотивов. Всего в 2022 году планируется оснастить системой до 500 локомотивов", - отметила она.
 

Системы для пассажирских поездов и поставки за рубеж
 
Собеседница агентства добавила, что к 2024 году в планах компании завершить дополнительный ряд испытаний и поставить комплексы на пассажирские поезда РЖД, а также начать экспорт систем в зарубежные страны, заинтересованы в разработке Китай, Франция и Нидерланды. Для этого будет запущена производственная линия в Томске мощность 5 тыс. автопилотов в год на уже существующих мощностях завода.
 
"Мировой рынок систем автономного управления ж/д транспортом динамично развивается. По данным аналитиков Visiongain, сегодня его объем составляет более $7 млрд и к 2031 году превысит 21 млрд с ежегодной динамикой 11,4%", - добавила Ускова.
 
В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.
 


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