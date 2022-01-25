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Естественный отбор: Как сырьевые компании превратились для инвесторов в тихую гавань

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:33    Начало года на рынках можно охарактеризовать фразой «с места в карьер». Реализовалось сразу два из пяти основных рисков, которые выглядели угрозами для фондовых активов в 2022 г. Опасения инфляции и чрезмерной реакции на нее со стороны ФРС вызвали распродажу на американском рынке акций, а усиление напряженности в отношениях России с Западом подорвало котировки отечественных компаний. Можно отметить распространение нового штамма коронавируса в конце прошлого года, который также успел негативно повлиять на общую динамику.
 
С коронавирусом ситуация стала более определенной: количество зараженных растет рекордными темпами, но число летальных случаев остается на низких уровнях, что дает возможность утверждать о контролируемом характере ситуации.
 
Гораздо больше неопределенности с геополитикой. Ценовые уровни для российских компаний уже выглядят очень привлекательно, но ослабления рисков, похоже, можно ожидать только ближе к весне. Геополитическую напряженность косвенно связывают с относительно низкими объемами поставок российского природного газа в Европу, несмотря на рекордные цены на газовом рынке, и соответствующим откладыванием сертификации «Северного потока – 2». Сейчас вероятность полноценного военного конфликта с участием России и Украины оценивают на Западе как существенную (>30%). При негативном сценарии на Москву будут наложены санкции (запрет на сделки с государственным долгом на вторичном рынке для резидентов США, включение отдельных банков в черный список и др.). Неудивительно, что финансовый сектор оказался в лидерах распродаж (-17% с начала года).
 
На американском рынке очередное ужесточение риторики ФРС США привело к активной ротации из растущих историй в акции стоимости. При этом риски чрезмерного ужесточения монетарной политики могут привести к замедлению экономического роста. Поэтому на прошлой неделе вместе с технологическим сектором падали уже и циклические секторы. В итоге с начала года индекс технологических компаний NASDAQ потерял 12%, а потери S&P 500 – на уровне 8%.
 
Сырьевые рынки стали абсолютно правильным выбором для инвесторов в текущей парадигме. Энергетический сектор с начала года уже показал динамику на 20% лучше индекса S&P 500 (в дополнение к +50% прошлого года). В дальнейшем этот сектор с большой вероятностью продолжит показывать динамику лучше широкого рынка, но необходим уже более тщательный выбор отдельных индустрий и компаний.
 
При этом быстро растущие инновационные истории уже не выглядят столь переоцененными относительно зарабатывающих компаний из реального сектора экономики, даже если сравнивать с соответствующей динамикой кризиса интернет-компаний на рубеже веков. Поэтому с учетом скорости развития событий в текущий момент уже целесообразно прицениваться и к перспективным компаниям.
 
Отмеченный на прошлой неделе необычный рост покупок ETF с физическим хранением золота показывает масштаб падения аппетита к риску у инвесторов. Но для полноценного ухода в золото время еще не пришло. Эта неделя будет богата на отчетности крупных компаний в США, включая таких гигантов, как Microsoft и Apple. К тому же в середине недели пройдет заседание ФРС и итоговая пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла, который задает более позитивный тон, чем протокол самого заседания. Пауэлл может объявить о 3–4 повышениях ставки в этом году начиная с марта, и это уже будет воспринято рынком как хорошие новости.
 
Говоря об отдельных индустриях в сырьевом секторе, можно отметить, что подорожавших в цене американских нефтедобытчиков можно заменить на нефтесервисные компании с учетом ожидания повышения тарифов на их услуги в этом году. Металлурги остаются ставкой на цикл смягчения монетарной политики в Китае.
 
Российские акции компенсируют геополитические риски очень привлекательной дивидендной доходностью (12% для индекса Мосбиржи при среднем уровне в 5–6% в последние годы). Интерес привлекают и российские быстро растущие технологические компании. Тогда как в США отдельных технологов, как Netflix после отчетности на прошлой неделе, распродали даже на умеренно негативных новостях.
 
Виталий ГромадинПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566728/
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Естественный отбор: Как сырьевые компании превратились для инвесторов в тихую гавань

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:33   Начало года на рынках можно охарактеризовать фразой «с места в карьер». Реализовалось сразу два из пяти основных рисков, которые выглядели угрозами для фондовых активов в 2022 г. Опасения инфляции и чрезмерной реакции на нее со стороны ФРС вызвали распродажу на американском рынке акций, а усиление напряженности в отношениях России с Западом подорвало котировки отечественных компаний. Можно отметить распространение нового штамма коронавируса в конце прошлого года, который также успел негативно повлиять на общую динамику.
 
С коронавирусом ситуация стала более определенной: количество зараженных растет рекордными темпами, но число летальных случаев остается на низких уровнях, что дает возможность утверждать о контролируемом характере ситуации.
 
Гораздо больше неопределенности с геополитикой. Ценовые уровни для российских компаний уже выглядят очень привлекательно, но ослабления рисков, похоже, можно ожидать только ближе к весне. Геополитическую напряженность косвенно связывают с относительно низкими объемами поставок российского природного газа в Европу, несмотря на рекордные цены на газовом рынке, и соответствующим откладыванием сертификации «Северного потока – 2». Сейчас вероятность полноценного военного конфликта с участием России и Украины оценивают на Западе как существенную (>30%). При негативном сценарии на Москву будут наложены санкции (запрет на сделки с государственным долгом на вторичном рынке для резидентов США, включение отдельных банков в черный список и др.). Неудивительно, что финансовый сектор оказался в лидерах распродаж (-17% с начала года).
 
На американском рынке очередное ужесточение риторики ФРС США привело к активной ротации из растущих историй в акции стоимости. При этом риски чрезмерного ужесточения монетарной политики могут привести к замедлению экономического роста. Поэтому на прошлой неделе вместе с технологическим сектором падали уже и циклические секторы. В итоге с начала года индекс технологических компаний NASDAQ потерял 12%, а потери S&P 500 – на уровне 8%.
 
Сырьевые рынки стали абсолютно правильным выбором для инвесторов в текущей парадигме. Энергетический сектор с начала года уже показал динамику на 20% лучше индекса S&P 500 (в дополнение к +50% прошлого года). В дальнейшем этот сектор с большой вероятностью продолжит показывать динамику лучше широкого рынка, но необходим уже более тщательный выбор отдельных индустрий и компаний.
 
При этом быстро растущие инновационные истории уже не выглядят столь переоцененными относительно зарабатывающих компаний из реального сектора экономики, даже если сравнивать с соответствующей динамикой кризиса интернет-компаний на рубеже веков. Поэтому с учетом скорости развития событий в текущий момент уже целесообразно прицениваться и к перспективным компаниям.
 
Отмеченный на прошлой неделе необычный рост покупок ETF с физическим хранением золота показывает масштаб падения аппетита к риску у инвесторов. Но для полноценного ухода в золото время еще не пришло. Эта неделя будет богата на отчетности крупных компаний в США, включая таких гигантов, как Microsoft и Apple. К тому же в середине недели пройдет заседание ФРС и итоговая пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла, который задает более позитивный тон, чем протокол самого заседания. Пауэлл может объявить о 3–4 повышениях ставки в этом году начиная с марта, и это уже будет воспринято рынком как хорошие новости.
 
Говоря об отдельных индустриях в сырьевом секторе, можно отметить, что подорожавших в цене американских нефтедобытчиков можно заменить на нефтесервисные компании с учетом ожидания повышения тарифов на их услуги в этом году. Металлурги остаются ставкой на цикл смягчения монетарной политики в Китае.
 
Российские акции компенсируют геополитические риски очень привлекательной дивидендной доходностью (12% для индекса Мосбиржи при среднем уровне в 5–6% в последние годы). Интерес привлекают и российские быстро растущие технологические компании. Тогда как в США отдельных технологов, как Netflix после отчетности на прошлой неделе, распродали даже на умеренно негативных новостях.
 
Виталий Громадин
 


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