Ремонты на французских АЭС могут усугубить энергокризис в Европе

В 2022 году атомные мощности страны снизят выработку на 10%



Энергорынок Франции становится зависимым от поставок электроэнергии из других стран ЕС. В январе страна в отдельные дни импортировала из Германии и Бельгии по несколько сотен миллионов киловатт-часов, следует из данных европейской энергобиржи Nord Pool. Так, в Бельгии 25 января Франция закупит 32 млн кВт ч при экспорте в эту страну около 1,6 млн кВт ч, а в Германии – 33,6 млн кВт ч при экспорте около 7 млн кВт ч. В отдельные дни импорт был значительно выше: например, 14 января перетоки из Германии и Бельгии достигали 144 млн кВт ч.



Такая ситуация складывается на фоне проблем со стареющим реакторным парком французских АЭС, составляющих большинство (более 70% по мощности) от всей генерации страны. Исторически АЭС Франции обеспечивали соседние страны энергией в пиковые периоды. Сейчас проблемы с АЭС ведут к ограничениям поставок на фоне рекордных цен на электроэнергию в Европе. По данным Nord Pool, 25 января оптовые цены на электроэнергию на бирже во Франции, Германии, Бельгии, Австрии превышают уровень 290 евро за 1 МВт ч.



Еще в середине января государственная энергокомпания Франции EDF (крупнейший в мире оператор АЭС, 59 энергоблоков) обнародовала прогноз, согласно которому в 2022 г. доля атомной генерации в выработке страны будет ниже и составит 70,6%. Вместо 330–360 млрд кВт ч она произведет лишь 300–330 млрд из-за продления простоя пяти блоков. Так, на реакторе № 1 АЭС Civaux (департамент Вьенн на западе страны) были обнаружены дефекты вблизи сварных швов в трубах одного из контуров. Аналогичные неисправности были выявлены также на реакторе второго энергоблока Civaux, на первом и втором энергоблоках АЭС Chooz в Арденнах, на первом блоке АЭС Penly (Дьепп).



19 января агентство Reuters сообщило, что около 18,9% мощностей АЭС Франции были отключены, что привело к ограничению поставок на фоне рекордных цен на электроэнергию. До этого, 14 января, правительство страны приказало EDF ограничить рост тарифов на электроэнергию 4% в 2022 г., опасаясь социальных протестов, подобных выступлениям «желтых жилетов» в 2018 г. после повышения цен на бензин. EDF заявила, что этот шаг потребует 8,4 млрд евро. Это спровоцировало падение акций компании на 17% до 8,64 евро за бумагу – самого низкого уровня с сентября 2020 г. Всего с середины декабря EDF потеряла более 40% своей рыночной стоимости.



Атомная генерация в стране падает с конца года: в декабре 2021 г. она уменьшилась на 8,5% – до 31,5 млрд кВт ч по сравнению с 34,4 млрд в декабре 2020 г. – «в связи с более низкой готовностью реакторного парка», хотя в целом за 2021 г. выработка выросла на 7,5% год к году до 360,7 млрд кВт ч.



Старение парка реакторов Франции является уже давно известной проблемой. Большая часть атомных блоков в стране построена в 1970–1980-е гг. На начало 2022 г. Франция строит только один блок на АЭС Flamanville в Нормандии, после неоднократных задержек и сверхпроектных затрат он должен быть введен в 2023 г.



Франция вполне может столкнуться с резким падением уровня атомной генерации, поясняет главный редактор Atominfo.ru Александр Уваров. Страна оказалась в ловушке, предпосылки которой были заложены в 1970–1980-е гг. во времена быстрого серийного возведения реакторов, заметил он. Но последний блок АЭС во Франции запущен в декабре 1999 г. – таких «молодых» блоков с реакторами типа PWR (водо-водяные реакторы. – «Ведомости») сейчас работает 10, говорит Уваров. По словам эксперта, реакторы старых типов, которых гораздо больше, строились в 1970–1980-е гг. массово и быстро, что сокращало расходы, однако теперь EDF их нужно так же массово модернизировать – и это уже дорого. Причем если в ходе плановых профилактических мероприятий выявляются дефекты хотя бы на одном блоке, возникает нужда в проверке и остановке значительного числа реакторов одной серии, поясняет он.



Быстро заместить старые АЭС невозможно: срок строительства– не менее 10 лет, продолжает Уваров. Это уже последствия второй проблемы французской атомной отрасли – не сооружаются замещающие мощности, что, например, делается в России, где рядом со старой АЭС строится новая, говорит он. Сначала серийные реакторы доказали свои экономические характеристики и новых решили почти не строить, модернизируя старые, напоминает эксперт. Затем на фоне радиофобии после аварии в Фукусиме в 2011 г. Франция в 2017 г. ввела закон, по которому суммарная мощность АЭС в стране должна сохраняться на уровне примерно 61 ГВт, а доля в энергобалансе должна еще и сократиться до 50% к 2035 г. В итоге сейчас строится только один блок, говорит эксперт.



Текущий уровень цен на электроэнергию в Европе отражает ее дефицит, который складывается из целого набора факторов, а в целом ситуация выходит за рамки обычной работы рынка, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. По мере прохождения зимнего пика спроса и выхода за отопительный период ситуация может нормализоваться, но ключевым фактором являются ошибки в планировании и проектировании европейской энергосистемы, как в плане отказа от традиционных источников топлива, так и в управлении графиком работы АЭС, а также в создании необходимых запасов газа, считает эксперт.



По мнению Скляра, вряд ли стоит ожидать, что сегодняшняя ситуация будет некоей «новой нормой», хотя в энергетике невозможно быстро построить генерацию. АЭС строится 5–10 лет, газовые и угольные блоки – минимум 12–24 месяца, говорит эксперт. При несоздании нужных запасов газа следующей зимой можно будет увидеть очередные пики цен на электроэнергию и это повод для ЕС задуматься о долгосрочном планировании энергосистемы, замечает Скляр.



Проблема усугубляется еще и тем, что в Германии продолжают выводить АЭС из эксплуатации: с 1 января 2022 г. в стране закрыли три энергоблока, с 1 января 2023 г. закроют оставшиеся три, при том что отказ от атомной генерации в этой стране является следствием политических, а не экономических решений, которые были приняты под давлением общественности, продолжает он. Надежность энергопоставок была поставлена не на первое место и последствия этого мы видим уже сейчас, заключает Скляр.



Илья Лакстыгал

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