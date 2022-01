Мир рискует столкнуться в 2022 году со сверхвысокими ценами на нефть

Объем открытых в 2021 г. традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. – 3,3 млрд барр., говорится в обзоре исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co («Ведомости» ознакомились с выводами экспертов). По данным компании, ситуация усугубляется: в 2021 г. площадь новых участков, на которые были выданы лицензии на разведку, достигла минимума за последнее десятилетие – 408 000 кв. км.В обзоре говорится, что сокращение открытий новых месторождений в 2021 г. частично обусловлено пандемией коронавируса, но также оно было вызвано стремлением многих стран мира к достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения. Эти факторы затронули деятельность целого ряда нефтяных компаний, указывают аналитики Bernstein. Так, британско-нидерландская Shell сокращает портфель нефтяных проектов, норвежская Equinor и британская BP вернули лицензии на участки на шельфе Канады в конце 2021 г., испанская Repsol отказалась от двух участков в Западной Сибири, а немецкая Wintershall Dea объявила о выходе из нефтяных проектов в Бразилии и Аргентине.В 2022 г. на реализацию новых нефтяных проектов будет негативно влиять ожидаемый рост инфляции в мире, пишут аналитики Bernstein. Ситуацию на рынке усугубляет и нехватка морских строительных судов из-за развития шельфовой ветроэнергетики, добавляют они. При этом спрос на нефть в мире не снижается, несмотря на рост продаж электромобилей (4 млн шт. в 2021 г.), говорится в обзоре, так как одновременно происходит увеличение продаж внедорожников, потребляющих больше топлива, чем другие легковые машины. А коммерческие запасы нефти в хранилищах в мире уже упали ниже уровня начала 2018 г. ОПЕК в своем январском докладе сообщала, что спрос на нефть в мире в 2021 г. вырос на 5,7 млн барр. в сутки до 96,6 млн барр. в сутки. В 2022 г. ожидается рост на 4,2 млн барр. в сутки до 100,8 млн барр. в сутки. Ожидания Международного энергетического агентства чуть ниже: по оценкам его экспертов, в 2021 г. спрос вырос на 5,5 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. в сутки, в 2022 г. он может вырасти на 3,3 млн барр. в сутки до 99,7 млн барр. в сутки.Все это может привести к новому скачку цен на нефть, как это было в 2004–2014 гг., говорится в обзоре Bernstein (в 2008 и 2011–2014 гг. цена на нефть превышала $100 за 1 барр. – «Ведомости»). Цикл высоких цен может начаться уже в конце 2022 г., считают аналитики. В предыдущие годы повышение цен тормозилось соответствующим увеличением добычи сланцевой нефти в США. Но сейчас, по оценке Bernstein, количество незавершенных нефтяных скважин вернулось к уровню начала 2014 г. При этом сохраняются санкционные ограничения на поставку на рынок иранской и венесуэльской нефти.Ранее ряд экспертов уже предупреждали о рисках роста цен на нефть выше $100 за 1 барр. В ноябре 2021 г. рост цены на нефть до $120 за 1 барр. в 2022 г. допускали аналитики Bank of America. Причиной этого они назвали мировой энергокризис и рост цен на другие энергоносители, в том числе газ и уголь. Аналитики JPMorgan в конце ноября допускали, что цена на нефть может подняться до $125 за 1 барр. в 2022 г. и до $150 за 1 барр. в 2023 г. из-за ограниченных возможностей членов соглашения ОПЕК+ по увеличению добычи. В декабре о возможности роста цены на нефть выше $100 в 2023 г. из-за слишком медленного роста предложения на фоне высокого спроса говорил глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин.На 24 января цена нефти Brent составляла $85,6 за 1 барр., следует из данных биржи ICE.Причина снижения темпов открытия новых запасов в уменьшении инвестиций, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Это следствие длительного периода низких цен и высокой волатильности, также негативное влияние оказывают риски, связанные с зеленой повесткой, отмечает он. Недоинвестированность в нефтедобыче фактически наблюдается с 2015 г., добавляет Танурков.В нефтяной отрасли действительно наблюдается нехватка инвестиций, соглашается управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин. Ранее при росте цен на нефть компании с легкостью одобряли новые многолетние крупные проекты, инвестировали в разработку месторождений на перспективу, исходя из позитивных прогнозов по росту спроса, отмечает эксперт. Теперь же зеленая повестка вносит неопределенность в регулирование и ограничивает доступ к дешевому финансированию, констатирует он.О том, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования нефтегазовой отрасли, говорил и глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФе в 2021 г. Оно складывается в связи с тенденцией к энергопереходу и отказом от традиционных ресурсов в пользу альтернативной и возобновляемой энергетики, пояснял топ-менеджер. Для поддержания текущего уровня добычи углеводородов необходимо порядка $17 трлн до 2040 г., отмечал Сечин. При этом, по его словам, из-за требований полностью отказаться от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны акционеров есть риск долгосрочной стабильности поставок нефти.Обычно длительный период низких инвестиций сменяется длительным периодом высоких цен, соглашается Танурков с выводами Bernstein. Но нужно учитывать, что предложение нефти на рынке искусственно ограничено санкциями в отношении Ирана и Венесуэлы, добавляет он.Инвестиции упали из-за снижения цен на нефть, усиления ESG-повестки и пандемии, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Но некоторые страны и компании наращивают инвестиции, добавляет он, приводя в качестве примера планы ОАЭ по увеличению производственных мощностей с 4 млн до 5 млн барр. в сутки и проект «Роснефти» «Восток ойл». Падение инвестиций в большей степени будет влиять на добычу в долгосрочном периоде, считает Маринченко.По оценке Громадина из БКС, в 2022 г. цена нефти Brent будет находиться на уровне $80–85 за 1 барр. с возможными ценовыми всплесками. Рост цен до $100 за 1 барр. возможен, но устойчивость этого ценового уровня вызывает сомнения в текущих условиях, так как вероятен негативный эффект на экономический рост, говорит он. Маринченко также считает, что цены на нефть в ближайшее время не будут устойчиво превышать $100 за 1 барр.По мнению старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, период высоких цен на нефть, скорее всего, уже начался. Инвестиции в отрасль начали падать задолго до пандемии, а отрасль остается недоинвестированной, напоминает он. Говорить же о том, что в текущей ситуации инвестиции в новые добывающие проекты будут расти, сложно, отмечает аналитик. Даже при условии возможной коррекции на рынке аналитики Альфа-банка ожидают, что с середины 2023 г. нефтяные котировки продолжат движение в сторону $100 за 1 барр., однако этого не стоит ожидать в краткосрочной перспективе. Рынок еще не готов к трехзначным ценам на нефть, полагает Блохин.