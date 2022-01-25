Красный день календаря: рубль и рынок упали к минимумам октября 2020-го

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:44 В текущем курсе российской валюты заложена львиная доля геополитического дисконта



В этот понедельник российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии коронавируса: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября прошлого года. Дневной минимум по рублю достигал 79,47 за доллар — близко к такому уровню российская валюта торговалась только в начале весны и осенью пандемийного 2020-го. «Известия» разбирались, что ждет рубль и рынок в случае реального военного столкновения и как долго они будут восстанавливаться, когда спадет геополитическая напряженность.





ЦБ пришел на помощь



Очередное падение рубля и российского рынка оказалось настолько серьезным, что в ситуацию был вынужден вмешаться регулятор: в середине дня в понедельник Банк России объявил, что приостанавливает покупку валюты в рамках бюджетного правила. При этом в течение дня некоторые эксперты не отрицали даже возможность приостановки торгов на российском фондовом рынке.



Как рассказал «Известиям» источник в одной из крупнейших российских финансовых организаций, дальнейшее усиление волатильности может вынудить ЦБ к использованию и других рычагов стабилизации валютного курса, самый очевидный из которых — интервенции на валютном рынке.



Важно понимать, что нынешняя ситуация не имеет ничего общего с фундаментальными макроэкономическими показателями. Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, резкая реакция в котировках вызвана исключительно новостями геополитического характера. При этом сильные падения приводят к еще большему их снижению на фоне закрытия длинных позиций, по принципу домино. И это плохая новость для рубля.



— Я не исключаю новых маржинколов на этой неделе. Если уже началось сильное движение, то невозможно надежно спрогнозировать, куда оно дойдет. Макроэкономически рубль устойчив, но это не означает, что пара доллар–рубль не уйдет выше 80 на этой неделе, — говорит Ващенко.



С этим мнением соглашается инвестстратег из «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Аналитик замечает, что в нынешнем курсе рубля уже заложена львиная доля геополитического дисконта, который составляет порядка 10 рублей при текущих относительно высоких ценах на нефть.







— Полагаем, что краткосрочной границей потенциального движения курса рубля к доллару может выступить отметка 80, к евро — 90. В целом же в условиях, когда геополитический фактор усиливается общим risk off на рынках, прогнозировать глубину возможных новых экстремумов в рублевых активах сложно.



Схожим образом оценил рыночную ситуацию и руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиции» Евгений Дорофеев. По его словам, рубль в ближайшее время может уходить и ниже отметки 78–80 за доллар.





Кому война, а кому мать родная



Некоторые собеседники «Известий» осторожно, но всё же оценивают и апокалиптические сценарии по аналогии с реальными конфликтами в Грузии и Украине в 2008-м и 2014-м. Так, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров уверен, что если нечто подобное произойдет сейчас, то индексы РТС и Мосбиржи могут рухнуть до половины меньших значений в сравнении с прошлогодними максимумами — 1000 и 2000 пунктов соответственно. А рубль при любом усилении негативной риторики может упасть ближе к отметкам 90 за доллар и 100 за евро.



Тем не менее даже в нынешней ситуации есть те, кто может попробовать извлечь из нее для себя выгоду — это касается тех, кто успел купить валюту в конце октября вблизи отметки 70–71 за доллар. Как отметил один из собеседников «Известий», для таких спекулятивных инвесторов переход обратно в рубль в данный момент может быть целесообразным ради закрепления доходности в том случае, если геополитический конфликт действительно будет разрешен за столом переговоров.



— При нормализации геополитической ситуации и снижении геополитической премии российские активы продемонстрируют сильную динамику, поэтому переход в рублевые активы может быть целесообразен, — отметил собеседник издания. — Мировые цены на товарные активы находятся на повышенных уровнях, а цены на нефть достигли максимумов с 2014-го, что также окажет поддержку рублю. И, наконец, Россия обладает сильным макроэкономическим положением: низкий уровень госдолга, высокий уровень резервов и консервативная монетарная и бюджетная политика.



Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций», в свою очередь, советует оценивать целесообразность продажи или покупки валюты прежде всего в зависимости от финансовых целей и доли валютных активов в руках конкретного инвестора, напоминая, что попытки выиграть на резких курсовых колебаниях в текущих условиях неопределенности крайне рискованны.





Дайте миру шанс



Как только проявятся надежные сигналы о стабилизации внешнеполитической обстановки, российский рынок и валюта вновь начнут расти вверх, уверены все собеседники «Известий». Большинство из них ожидает, что рубль уже в этом квартале укрепится до 73–75 за доллар и 83–85 за евро. Есть и более оптимистичные ожидания: рубль вполне может вернуться к отметке 70 за доллар.



Но рынок акций нынешнее болезненное падение будет переживать значительно дольше — Александр Бахтин ожидает, что если добавить к ослаблению политических рисков комфортные мировые цены на сырье, ликвидация нынешней просадки на рынке РФ произойдет только к концу года. Более оптимистичный сценарий привел Федор Сидоров — по его мнению, уже в течение полугода индекс Мосбиржи вернется к 3700 пунктам, а РТС — к 1600 пунктам.



Тем не менее некоторые оперативные меры по сдерживанию валютного курса могут негативно отразиться на общих перспективах российской экономики. Так, Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» отмечает, что усугубление ситуации на валютном рынке может вынудить Банк России повысить ключевую ставку на 50–100 б. п. в ходе февральского заседания. И если высокая ставка продержится в течение одного-двух кварталов, очищенный от инфляции рост российской экономики может оказаться низким либо вовсе временно остановиться.



Александр Лесных



