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Европейский рынок опасается за поставки газа из России

Экспорт, импорт
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:53    Цены на газ в Европе продолжают расти, поскольку трейдеры обеспокоены возможными перебоями в российских поставках на фоне геополитического обострения вокруг Украины. 24 января фьючерсы выросли на 13%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров, несмотря на теплую погоду и рост поставок СПГ в Европу, который компенсировал их снижение из России. В обычной ситуации это могло бы вызвать падение цен, даже несмотря на относительно низкие запасы газа в европейских хранилищах.
 
Февральские фьючерсы на газ в Европе 24 января на хабе TTF по итогам торгов выросли на 13,3%, до €89,5 за МВт•ч ($1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров), следует из данных ICE Futures. На пике рост достигал 19%, котировки поднимались до €94,78 за МВт•ч ($1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров). Ажиотажный рост в первую очередь вызван опасениями перебоев в поставках газа, которые могут последовать из-за обострения геополитической обстановки в Европе. Представители властей США и стран ЕС утверждают, что Россия готовит военную операцию против Украины, через которую проходит один из основных маршрутов транспортировки российского газа в Европу. Россия планы вторжения отрицает.
 
На европейский рынок сейчас уходит рекордное количество СПГ (360 млн кубометров в сутки, что на 140% больше, чем годом ранее), что в теории может компенсировать снижение поставок газа из РФ и снизить цены на европейском рынке.
 
Свободные грузы переориентировались из Азии в Европу, хотя весь прошлый год тенденция была обратной.
 
Это произошло из-за того, что «азиатская премия», то есть превышение цен на спотовые партии СПГ в Азии над ценами в Европе, сошла на нет: эталонная цена на спотовый СПГ в Азии — Platts JKM — 24 января оценена в $23,113 за MBTU (около $830 за тыс. кубометров). Кроме того, Китай, крупнейший импортер СПГ в мире, начал перепродавать партии СПГ с поставкой до ноября 2022 года. Как сообщал Bloomberg, китайские трейдеры начали избавляться от законтрактованных ранее объемов, посчитав, что до окончания пикового зимнего сезона текущих запасов СПГ будет достаточно, к тому же зима в Азии в этом году довольно теплая.
 
Начало года было относительно теплым и в Европе, что несколько снизило спрос на газ. Несмотря на то что запасы в европейских ПХГ находятся на исторически низком уровне — 43% (55,48% годом ранее), их отставание от прежних лет все же сокращается.
 
Поставки в Европу со стороны «Газпрома» по-прежнему находятся на минимальном уровне.
 
Транзит через Польшу по газопроводу «Ямал—Европа» так и не возобновился: с 21 декабря поставки идут в реверсном режиме — из Германии в Польшу. Поставки газа через Украину сейчас находятся на уровне 45 млн кубометров в сутки против максимальных контрактных обязательств в 109 млн кубометров в стуки. Даже по «Северному потоку» Газпром прокачивает значительно меньше привычных объемов — около 145 млн кубометров газа в сутки.
 
Мария Белова из Vygon Consulting ожидает, что снижение среднемесячных спотовых цен на газ в Европе ниже $1 тыс. за 1 тыс. кубометров наступит не ранее начала весны — после прохождения зимнего пика спроса на газ и запуска двух крупных СПГ-проектов в США суммарной мощностью 15,2 млн тонн. Согласно текущим ожиданиям рынка, цена газа на TTF во втором квартале будет находиться в пределах $700 за 1 тыс. кубометров, говорит она. «Если же говорить о более долгосрочной перспективе, из-за прохождения пика рекордного ввода мощностей СПГ до 2025 года спотовые котировки на газ будут на порядок выше значений предыдущих четырех лет, когда рынок газа был рынком покупателя, находясь в коридоре $350–550 за 1 тыс. кубометров»,— прогнозирует она.
 
Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что цена на уровне $1 тыс. за 1 тыс. кубометров является неустойчивой.
 
«После окончания отопительного сезона цены должны снизиться, но могут оставаться выше, чем обычно в летний период. Динамика будет зависеть и от геополитического контекста, а также ситуации с “Северным потоком-2” и поставками из России»,— полагает он.
 
Татьяна ДятелПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566733/
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Европейский рынок опасается за поставки газа из России

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:53   Цены на газ в Европе продолжают расти, поскольку трейдеры обеспокоены возможными перебоями в российских поставках на фоне геополитического обострения вокруг Украины. 24 января фьючерсы выросли на 13%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров, несмотря на теплую погоду и рост поставок СПГ в Европу, который компенсировал их снижение из России. В обычной ситуации это могло бы вызвать падение цен, даже несмотря на относительно низкие запасы газа в европейских хранилищах.
 
Февральские фьючерсы на газ в Европе 24 января на хабе TTF по итогам торгов выросли на 13,3%, до €89,5 за МВт•ч ($1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров), следует из данных ICE Futures. На пике рост достигал 19%, котировки поднимались до €94,78 за МВт•ч ($1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров). Ажиотажный рост в первую очередь вызван опасениями перебоев в поставках газа, которые могут последовать из-за обострения геополитической обстановки в Европе. Представители властей США и стран ЕС утверждают, что Россия готовит военную операцию против Украины, через которую проходит один из основных маршрутов транспортировки российского газа в Европу. Россия планы вторжения отрицает.
 
На европейский рынок сейчас уходит рекордное количество СПГ (360 млн кубометров в сутки, что на 140% больше, чем годом ранее), что в теории может компенсировать снижение поставок газа из РФ и снизить цены на европейском рынке.
 
Свободные грузы переориентировались из Азии в Европу, хотя весь прошлый год тенденция была обратной.
 
Это произошло из-за того, что «азиатская премия», то есть превышение цен на спотовые партии СПГ в Азии над ценами в Европе, сошла на нет: эталонная цена на спотовый СПГ в Азии — Platts JKM — 24 января оценена в $23,113 за MBTU (около $830 за тыс. кубометров). Кроме того, Китай, крупнейший импортер СПГ в мире, начал перепродавать партии СПГ с поставкой до ноября 2022 года. Как сообщал Bloomberg, китайские трейдеры начали избавляться от законтрактованных ранее объемов, посчитав, что до окончания пикового зимнего сезона текущих запасов СПГ будет достаточно, к тому же зима в Азии в этом году довольно теплая.
 
Начало года было относительно теплым и в Европе, что несколько снизило спрос на газ. Несмотря на то что запасы в европейских ПХГ находятся на исторически низком уровне — 43% (55,48% годом ранее), их отставание от прежних лет все же сокращается.
 
Поставки в Европу со стороны «Газпрома» по-прежнему находятся на минимальном уровне.
 
Транзит через Польшу по газопроводу «Ямал—Европа» так и не возобновился: с 21 декабря поставки идут в реверсном режиме — из Германии в Польшу. Поставки газа через Украину сейчас находятся на уровне 45 млн кубометров в сутки против максимальных контрактных обязательств в 109 млн кубометров в стуки. Даже по «Северному потоку» Газпром прокачивает значительно меньше привычных объемов — около 145 млн кубометров газа в сутки.
 
Мария Белова из Vygon Consulting ожидает, что снижение среднемесячных спотовых цен на газ в Европе ниже $1 тыс. за 1 тыс. кубометров наступит не ранее начала весны — после прохождения зимнего пика спроса на газ и запуска двух крупных СПГ-проектов в США суммарной мощностью 15,2 млн тонн. Согласно текущим ожиданиям рынка, цена газа на TTF во втором квартале будет находиться в пределах $700 за 1 тыс. кубометров, говорит она. «Если же говорить о более долгосрочной перспективе, из-за прохождения пика рекордного ввода мощностей СПГ до 2025 года спотовые котировки на газ будут на порядок выше значений предыдущих четырех лет, когда рынок газа был рынком покупателя, находясь в коридоре $350–550 за 1 тыс. кубометров»,— прогнозирует она.
 
Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что цена на уровне $1 тыс. за 1 тыс. кубометров является неустойчивой.
 
«После окончания отопительного сезона цены должны снизиться, но могут оставаться выше, чем обычно в летний период. Динамика будет зависеть и от геополитического контекста, а также ситуации с “Северным потоком-2” и поставками из России»,— полагает он.
 
Татьяна Дятел
 


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