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В правящей партии Японии призывают к санкциям против России

Санкции
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:56    Члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии на состоявшемся во вторник совместном заседании высказались за введение экономических санкций в отношении России в случае, если она начнет военную операцию на Украине. Раздавались, в частности, призывы к запрету на импорт сжиженного природного газа из РФ, сообщило информационное агентство Киодо.
 
Высказывалось также мнение о том, что проработку этого вопроса уже нужно начать с деловыми кругами. В то же время присутствовавшие на совещании представители МИД Японии, сообщает Киодо, уклонились от конкретного обсуждения, ограничившись обещанием тесно сотрудничать с США при принятии каких-либо решений.
 
Япония закупает в России сжиженный природный газ с месторождений на Сахалине. РФ - четвертый по значению поставщик этого ресурса в страну после Австралии, Малайзии и Катара.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566735/
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В правящей партии Японии призывают к санкциям против России

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:56   Члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии на состоявшемся во вторник совместном заседании высказались за введение экономических санкций в отношении России в случае, если она начнет военную операцию на Украине. Раздавались, в частности, призывы к запрету на импорт сжиженного природного газа из РФ, сообщило информационное агентство Киодо.
 
Высказывалось также мнение о том, что проработку этого вопроса уже нужно начать с деловыми кругами. В то же время присутствовавшие на совещании представители МИД Японии, сообщает Киодо, уклонились от конкретного обсуждения, ограничившись обещанием тесно сотрудничать с США при принятии каких-либо решений.
 
Япония закупает в России сжиженный природный газ с месторождений на Сахалине. РФ - четвертый по значению поставщик этого ресурса в страну после Австралии, Малайзии и Катара.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 


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