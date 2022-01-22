Госдеп исключил какие-либо уступки России

США готовы к диалогу с Россией по предложенным ей гарантиям безопасности, но не будут делать никакие уступки, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что все предпринимаемые обеими странами шаги должны быть взаимными.



«Ключевой момент в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть основаны на взаимности, а это значит, что русские также должны будут сделать что-то, что поможет улучшить нашу безопасность»,— пояснил господин Прайс во время брифинга.



В декабре МИД РФ опубликовал проекты о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва потребовала, в частности, гарантий о нерасширении НАТО и отказа от военного сотрудничества с постсоветскими странами. Посол США в РФ Джейк Салливан в интервью «Ъ» говорил, что ряд предложений России неприемлемы. США обещали ответить на предложения РФ по безопасности до 30 января, но попросили не публиковать этот ответ.

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