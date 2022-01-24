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Байден и Джонсон обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России

Санкции
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:59    Мировые лидеры в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», а также условились ввести новые санкции против Москвы в случае эскалации ситуации на Украине
 
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в том числе санкционные меры против России на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает The Mirror.
 
Политики в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.
 
По результатам встречи было решено, что в случае «вторжения» на Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций». При этом лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры являются «первоочередной задачей». «Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.
 
Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского «вторжения» на Украину. Неоднократно назывались и предполагаемые даты. Москва все обвинения опровергала. Президент Владимир Путин указывал, что именно страны НАТО продолжают создавать очаги напряженности у границ России.
 
Ранее издание The Telegraph сообщало, что британский премьер-министр поддержал идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, по данным издания, он не исключает и введение санкций против газопровода «Северный поток-2».
 
В тоже время немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники указывало, что Соединенные Штаты и страны ЕС отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT. По мнению источников, этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.
 
Кроме этого, глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее также исключил газовую сферу и «Северный поток-2» из числа объектов, которые могут затронуть потенциальные санкции. Он пояснил, что 40% газа в Австрию поступает из России, поэтому у государства существует определенная зависимость, которая не может быть изменена мгновенно.
 
18 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение превентивных санкций против России. «Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет. <...> Если нужно будет действовать, мы должны будем действовать», — пояснил он.
 
На превентивных мерах против России настаивал, в частности, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, просивший не дожидаться, пока будет «слишком поздно». К ним же неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский.
 
Илья ФурсеевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566737/
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Байден и Джонсон обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 07:59   Мировые лидеры в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», а также условились ввести новые санкции против Москвы в случае эскалации ситуации на Украине
 
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в том числе санкционные меры против России на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает The Mirror.
 
Политики в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.
 
По результатам встречи было решено, что в случае «вторжения» на Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций». При этом лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры являются «первоочередной задачей». «Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.
 
Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского «вторжения» на Украину. Неоднократно назывались и предполагаемые даты. Москва все обвинения опровергала. Президент Владимир Путин указывал, что именно страны НАТО продолжают создавать очаги напряженности у границ России.
 
Ранее издание The Telegraph сообщало, что британский премьер-министр поддержал идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, по данным издания, он не исключает и введение санкций против газопровода «Северный поток-2».
 
В тоже время немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники указывало, что Соединенные Штаты и страны ЕС отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT. По мнению источников, этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.
 
Кроме этого, глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее также исключил газовую сферу и «Северный поток-2» из числа объектов, которые могут затронуть потенциальные санкции. Он пояснил, что 40% газа в Австрию поступает из России, поэтому у государства существует определенная зависимость, которая не может быть изменена мгновенно.
 
18 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил введение превентивных санкций против России. «Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет. <...> Если нужно будет действовать, мы должны будем действовать», — пояснил он.
 
На превентивных мерах против России настаивал, в частности, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, просивший не дожидаться, пока будет «слишком поздно». К ним же неоднократно призывал президент Украины Владимир Зеленский.
 
Илья Фурсеев
 


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