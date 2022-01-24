Первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 3 февраля

Районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха



Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" в 2022 году запланирован на 3 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области, говорится в сообщении сетевого издания "ЯТВ" Ямальского района во "ВКонтакте".



"3 февраля 2022 года (резервные дни - 4 и 5 февраля) состоится пуск ракетоносителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк", - говорится в сообщении.



Уточняется, что районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Они объявлены временно опасными. Жителей района призвали воздержаться от поездок по указанным территориям.



Предыдущий пуск с космодрома Плесецк состоялся 27 декабря в рамках летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Это был завершающий старт 2021 года.

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