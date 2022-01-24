О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 08:37:17 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 3 февраля

Анонсы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:01    Районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха
 
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" в 2022 году запланирован на 3 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области, говорится в сообщении сетевого издания "ЯТВ" Ямальского района во "ВКонтакте".
 
"3 февраля 2022 года (резервные дни - 4 и 5 февраля) состоится пуск ракетоносителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Они объявлены временно опасными. Жителей района призвали воздержаться от поездок по указанным территориям.
 
Предыдущий пуск с космодрома Плесецк состоялся 27 декабря в рамках летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Это был завершающий старт 2021 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566738/
Байден и Джонсон обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России
Просмотров: 51

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
Исполком ВОЗ рассмотрит кандидатуру Гебрейесуса на пост гендиректора на новые пять лет
24.01.22
Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 27 мая
24.01.22
Сенат 27 января рассмотрит отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
21.01.22
СМИ: эстафета олимпийского огня пройдет в Пекине со 2 по 4 февраля
21.01.22
Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС
21.01.22
Давосский форум пройдет в конце мая
20.01.22
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю до 220 тыс.
20.01.22
Всероссийский урок безопасного интернета для школьников пройдет 24 января
20.01.22
Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля
20.01.22
Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели
19.01.22
Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
19.01.22
Заливка бетона под энергоблок № 4 АЭС "Аккую" в Турции может начаться в 2022 г.
18.01.22
На МКС на "Прогрессе" отправят белугу, бруснику, икру и другую еду для космонавтов
17.01.22
Европарламент проведет выборы нового спикера
17.01.22
Росстат обнародует первые данные переписи населения РФ в апреле

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Первый в 2022 году пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 3 февраля

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:01   Районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха
 
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" в 2022 году запланирован на 3 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области, говорится в сообщении сетевого издания "ЯТВ" Ямальского района во "ВКонтакте".
 
"3 февраля 2022 года (резервные дни - 4 и 5 февраля) состоится пуск ракетоносителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что районы падения отделяющихся частей ракеты, по расчетам, находятся между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха. Они объявлены временно опасными. Жителей района призвали воздержаться от поездок по указанным территориям.
 
Предыдущий пуск с космодрома Плесецк состоялся 27 декабря в рамках летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Это был завершающий старт 2021 года.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →