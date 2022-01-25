Нефть умеренно дорожает на ожиданиях медленного роста её добычи в мире

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на перспективах роста спроса и недостаточно растущего её предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.



По состоянию на 8.00 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,53%, до 85,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 83,63 доллара.



Инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. При этом аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, предполагают, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.



Кроме того, по словам аналитиков, цена на нефть растёт на фоне признаков растущей неопределенности вокруг отношений между Россией и Украиной.

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