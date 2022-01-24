Снегопад ожидается ночью в Московском регионе

В течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в Подмосковье 6-11 градусов мороза



Небольшой снег ожидает москвичей и жителей Подмосковья к вечеру вторника, однако ночью снегопад усилится, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.



"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В Москве и по области преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром", - рассказал он.



Леус также добавил, что в течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в области 6-11 градусов мороза. "Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 мм ртутного столба, что около нормы", - добавил синоптик.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566740/