О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 10:06:40 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Снегопад ожидается ночью в Московском регионе

Москва
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:47    В течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в Подмосковье 6-11 градусов мороза
 
Небольшой снег ожидает москвичей и жителей Подмосковья к вечеру вторника, однако ночью снегопад усилится, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
 
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В Москве и по области преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром", - рассказал он.
 
Леус также добавил, что в течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в области 6-11 градусов мороза. "Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 мм ртутного столба, что около нормы", - добавил синоптик.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566740/
Нефть умеренно дорожает на ожиданиях медленного роста её добычи в миреВ России обсуждают токенизацию безналичных расчетов
Просмотров: 71

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
В Москве начались работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ
22.01.22
В Москве выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги
22.01.22
Москва улучшила позиции в рейтингах городов
22.01.22
Высота снежного покрова в Москве достигла максимальных за зиму 45 см
21.01.22
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
21.01.22
Бирюков: более 350 значимых объектов подключили в Москве к электросетям в 2021 г.
21.01.22
Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за снегопада
21.01.22
Снежный покров за сутки в Москве местами подрос на 6 см
20.01.22
Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде
19.01.22
Сильный снегопад в Москве прогнозируют синоптики в пятницу
19.01.22
В Москве ожидаются метель и понижение атмосферного давления 20 января
18.01.22
Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве
18.01.22
Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см
17.01.22
Москвичей предупредили о снеге и метели

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Снегопад ожидается ночью в Московском регионе

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:47   В течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в Подмосковье 6-11 градусов мороза
 
Небольшой снег ожидает москвичей и жителей Подмосковья к вечеру вторника, однако ночью снегопад усилится, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
 
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В Москве и по области преимущественно облачная погода, ближе к вечеру пойдет снег, сильных осадков не будет. В течение ночи снега будет больше, чем его будет сегодня вечером и завтра утром", - рассказал он.
 
Леус также добавил, что в течение дня в Москве ожидается 7-9 градусов мороза, а в области 6-11 градусов мороза. "Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 746 мм ртутного столба, что около нормы", - добавил синоптик.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →