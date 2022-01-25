Поможет ли прекращение покупки валюты Банком России стабилизировать курс рубля

Регулятор дал инвесторам сигнал, что следит за ситуацией и готов поддерживать национальную валюту



В ситуации простого нагнетания новостного фона Банк России вряд ли станет прибегать к дополнительным действиям поддержки рубля, как продажа валюты из резервов, говорит аналитик ФГ «Финам» / Brendan McDermid / Reuters

Геополитические риски продолжают оказывать сильнейшее давление на российский фондовый рынок: 24 января в ходе торгов индекс Мосбиржи снижался на 7,2%, а его долларовый аналог РТС терял чуть больше 9%. К концу основной торговой сессии индексы немного восстановились: Мосбиржи закрылся падением на 6%, РТС – на 8,11%.



Индекс РТС закрылся сильнейшим обвалом с весны 2020 г., когда в мире начал распространяться коронавирус: тогда падение по итогам нескольких торговых сессий было 7,6–13%, следует из данных биржи.



Доллар к вечеру впервые с осени 2020 г. преодолел отметку в 79 руб. и вырос на 1,7 руб., или на 2%, евро торговался по 89,5 руб. (+1,6 руб.). В понедельник недельная вмененная волатильность курса доллара к рублю подскочила до 23% – это максимум с ноября 2020 г., говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин. Одномесячная вмененная волатильность выросла до 21% – максимума с апреля 2020 г.



На ситуацию отреагировал Банк России: регулятор приостановил с 24 января закупки иностранной валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила. Это позволило рублю отыграть в моменте часть потерь, и доллар ушел до 78,5 руб.



Рынок падает уже третий месяц подряд только из-за геополитических рисков на фоне сообщений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. 24 января НАТО официально сообщило, что направляет дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее». Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну.





Что будет с рублем



С 14 января ежедневный объем покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила составлял 36,6 млрд руб., или $500 млн (с начала года – 299,2 млрд руб., или почти $4 млрд), – максимальный за всю историю реализации бюджетного правила (с 2017 г.), говорит Шульгин. Пауза ЦБ, безусловно, позитивно повлияет на стабилизацию курса рубля, считает он: это не защищает российскую валюту от падения ниже 80 руб./$ или 90 руб./евро, но шансы для рубля удержаться ниже указанных психологических уровней возросли.



Прекращение покупок окажет стабилизирующий эффект на динамику курса, согласен управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: спрос на валюту сократится, как следствие, это будет меньше давить на курс. Прекращение покупок также станет новым сигналом для инвесторов, говорит эксперт: они видят, что ЦБ готов предпринимать усилия в стабилизации курса, волатильность которого вышла за рамки нормы.



В ситуации простого нагнетания новостного фона Банк России вряд ли станет прибегать к дополнительным действиям поддержки рубля, как продажа валюты из резервов, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Но если конфликт на Украине действительно перейдет к реальным военным действиям, то регулятор включит все возможные рычаги для предотвращения паники на валютном рынке. Пока не реализуются риски в виде новых санкций, Банк России не будет вмешиваться, согласен и начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.



Прямые валютные интервенции со стороны ЦБ на рынке также являются возможными, но это, как показывает предыдущий опыт, слабоэффективный инструмент, говорит Шульгин. При этом он отмечает, что, если волатильность продолжит расти, вероятность более агрессивного повышения ключевой ставки увеличится вплоть до двузначных значений. В настоящий момент форвардный рынок (на горизонте 12 месяцев) учитывает в ценах повышение ключевой ставки Банком России примерно на 1,9 п.п. (до 10,4%) в ближайшие три месяца, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин.



В случае ухудшения ситуации правительство с высокой вероятностью может обратиться с просьбой к экспортерам активнее продавать валютную выручку – на ноябрь 2021 г. они накопили 173,3 млрд на долларовых депозитах корпоративного сектора, отмечает Сусин. Учитывая ожидания рекордно высокой валютной выручки в I квартале (порядка $60 млрд), ее активная продажа в рынок решит вопрос с оттоком капитала нерезидентов и может стабилизировать курс, полагает эксперт.



Пока нет позитива от сообщений политиков, не стоит ожидать, что российская валюта укрепится, считает Потавин: 74–75 руб./$ – это минимум, на что можно рассчитывать в ближайшие недели. Диапазон 80–82 руб./$ был максимумом по курсу в период острого кризиса в 2020 г., и достижение этих рубежей возможно уже в ближайшие недели. Но верхняя планка курса будет зависеть от геополитических решений Кремля и дойти она может до максимума 2016 г. – 86 руб./$, резюмирует эксперт.



При текущей волатильности прогнозировать в краткосрочном горизонте конкретное значение курса сравни гаданию на кофейной гуще, признает Шульгин. Он не исключает, что курс окажется выше 80 руб./$ даже при условии прекращения покупки валюты ЦБ. Но фундаментально рубль выглядит слишком дешевым, считает эксперт: геополитическая премия сейчас не меньше 7 руб. Намеки на стабилизацию геополитической напряженности могут привести к довольно резкому восстановлению потерь со стороны российской валюты – в этом случае курс среднесрочно будет стремиться вернуться к 75 руб./$.



Екатерина Литова, Софья Шелудченко

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