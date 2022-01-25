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Тарасова оценила реакцию болельщиков на перспективу введения Fan ID

Законодательство
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:54    Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что существующий порядок продажи билетов на спортивные мероприятия ее устраивает, и Fan ID не нужен
 
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала понятным недовольство болельщиков введением Fan ID, она считает, что такой документ не нужен.
 
«Я против введения паспорта болельщика, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны», — сказала Тарасова «РБК Спорт».
 
Фанатские группировки московского «Спартака» заявили 24 января о намерении бойкотировать матчи премьер-лиги, Кубка России, домашних еврокубковых встреч, а также другие соревнования, допуск на которые будет открыт после получения паспорта болельщика. Фанаты обещают начать бойкотировать матчи с весенней части нынешнего сезона и собираются делать это до полной отмены закона. Против введения Fan ID также выступили болельщики петербургского «Зенита», «Ростова» и ряда других клубов.
 
Закон о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) был принят и утвержден в декабре 2021 года. Он вступит в силу с 1 июня. Паспорт болельщика потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство. В получении Fan ID могут отказать в случае, если болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или наличии информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».
 
Fan ID использовался в России на Кубке конфедераций в 2017 году, на чемпионате мира — 2018 и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сервис также будет внедрен на финале Лиги чемпионов в мае 2022 года.
 
Никита ПлохихПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566743/
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Тарасова оценила реакцию болельщиков на перспективу введения Fan ID

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 08:54   Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что существующий порядок продажи билетов на спортивные мероприятия ее устраивает, и Fan ID не нужен
 
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала понятным недовольство болельщиков введением Fan ID, она считает, что такой документ не нужен.
 
«Я против введения паспорта болельщика, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны», — сказала Тарасова «РБК Спорт».
 
Фанатские группировки московского «Спартака» заявили 24 января о намерении бойкотировать матчи премьер-лиги, Кубка России, домашних еврокубковых встреч, а также другие соревнования, допуск на которые будет открыт после получения паспорта болельщика. Фанаты обещают начать бойкотировать матчи с весенней части нынешнего сезона и собираются делать это до полной отмены закона. Против введения Fan ID также выступили болельщики петербургского «Зенита», «Ростова» и ряда других клубов.
 
Закон о введении электронного паспорта болельщика (Fan ID) был принят и утвержден в декабре 2021 года. Он вступит в силу с 1 июня. Паспорт болельщика потребуется для посещения определенных соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство. В получении Fan ID могут отказать в случае, если болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или наличии информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».
 
Fan ID использовался в России на Кубке конфедераций в 2017 году, на чемпионате мира — 2018 и во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сервис также будет внедрен на финале Лиги чемпионов в мае 2022 года.
 
Никита Плохих
 


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