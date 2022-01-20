"Нижновэнерго" в 2021 г выявило хищения электроэнергии на 23,4 млн руб.

Специалисты "Нижновэнерго" за прошлый год выявили хищения 5,1 миллиона кВт.ч электроэнергии на 23,4 миллиона рублей, сообщила компания​​​.



"Специалисты "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго" выявили хищение 5,1 миллиона кВт.ч электроэнергии. За 12 месяцев нижегородские энергетики зафиксировали 202 случая безучетного и 158 случаев бездоговорного потребления", - говорится в сообщении.



"В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму 23,4 миллиона рублей", – сказал заместитель генерального директора компании "Россети Центр и Приволжье" – директор филиала "Нижновэнерго" Дмитрий Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.



Отмечается, что в четырех случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, в 19 - был применен неодимовый магнит, который позволяет исказить показания счетчиков учёта электроэнергии, в 68 потребители подключались к прибору учета с целью несанкционированного отбора мощности, в 31 случае было обнаружено вмешательство в работу прибора учета.



Большую часть фактов хищений энергетики зафиксировали среди собственников домовладений – на них пришлось 316 факта суммарным объемом более 1,9 миллиона кВт.ч. Кроме того, среди недобросовестных предпринимателей были выявлены 44 случая бездоговорного и безучетного энергопотребления.



Компания также напоминает, что самовольное подключение к сетям и вмешательство в работу приборов учета приводят к неконтролируемой нагрузке на энергооборудование и снижению надежности электроснабжения граждан, исправно оплачивающих счета: происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

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