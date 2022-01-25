Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года

Бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей



Дональд Трамп уверенно опережает по популярности всех остальных наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов на президентский пост на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.



Согласно этому анализу, бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей, голосующих за республиканцев, в то время как его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс, являющиеся пока наиболее вероятными - помимо Трампа - претендентами на участие в президентских выборах 2024 года, могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората республиканцев соответственно. Никто из остальных восьми вероятных претендентов на участие в предстоящих выборах от Республиканской партии не располагает, как показал опрос, "двузначной поддержкой" избирателей.



В случае же отказа Трампа от участия в президентской гонке 2024 года - а он пока сохраняет интригу - поддержка Десантиса как возможного претендента возрастет до 30%, Пенса - до 24%. Их ближайший вероятный преследователь, сенатор от штата Техас Тед Круз, сможет тогда рассчитывать на поддержку 14% голосов избирателей - сторонников республиканцев.



В отличие от Трампа, отмечают авторы исследования, нынешний руководитель американской администрации, президент Джо Байден, уже заявивший о намерении переизбираться на новый срок, может на сегодняшний день рассчитывать на поддержку лишь 32% электората демократов, вице-президент Камала Харрис - на 14%. Их ближайшие вероятные преследователи - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон - могут рассчитывать на поддержку 11% избирателей. Если Байден сойдет с дистанции, шансы Харрис возрастут до 23% поддержки, Клинтон - до 17%, Сандерса - до 12%.



"Трамп [если будет участвовать в выборах] стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов", - заявил "Хилл" руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. При этом он отметил, что "пока еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года".



В опросе приняли участие 1 815 зарегистрированных американских избирателей.

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