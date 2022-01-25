О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 11:38:41 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года

Политика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:26    Бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей
 
Дональд Трамп уверенно опережает по популярности всех остальных наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов на президентский пост на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.
 
Согласно этому анализу, бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей, голосующих за республиканцев, в то время как его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс, являющиеся пока наиболее вероятными - помимо Трампа - претендентами на участие в президентских выборах 2024 года, могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората республиканцев соответственно. Никто из остальных восьми вероятных претендентов на участие в предстоящих выборах от Республиканской партии не располагает, как показал опрос, "двузначной поддержкой" избирателей.
 
В случае же отказа Трампа от участия в президентской гонке 2024 года - а он пока сохраняет интригу - поддержка Десантиса как возможного претендента возрастет до 30%, Пенса - до 24%. Их ближайший вероятный преследователь, сенатор от штата Техас Тед Круз, сможет тогда рассчитывать на поддержку 14% голосов избирателей - сторонников республиканцев.
 
В отличие от Трампа, отмечают авторы исследования, нынешний руководитель американской администрации, президент Джо Байден, уже заявивший о намерении переизбираться на новый срок, может на сегодняшний день рассчитывать на поддержку лишь 32% электората демократов, вице-президент Камала Харрис - на 14%. Их ближайшие вероятные преследователи - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон - могут рассчитывать на поддержку 11% избирателей. Если Байден сойдет с дистанции, шансы Харрис возрастут до 23% поддержки, Клинтон - до 17%, Сандерса - до 12%.
 
"Трамп [если будет участвовать в выборах] стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов", - заявил "Хилл" руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. При этом он отметил, что "пока еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года".
 
В опросе приняли участие 1 815 зарегистрированных американских избирателей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566752/
Энергетический кризис превращается в налог. Что ждет мировые рынки и экономику в первом кварталеВ трех странах Средней Азии начались проблемы с электричеством
Просмотров: 74

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Госдеп исключил какие-либо уступки России
25.01.22
Во французском парламенте предложили начать выход из НАТО
25.01.22
Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года
22.01.22
Пушков призвал прекратить уступки для Молдавии по газу после слов Санду
22.01.22
NBC: Россия предложила Ирану временную «ядерную сделку»
22.01.22
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
21.01.22
Госдума проведет консультации о признании независимости ДНР и ЛНР
21.01.22
В ГД считают, что запуск "Северного потока - 2" пройдет быстро при политическом решении
21.01.22
Заявление главы МЭА о недопоставках "Газпрома" политически ангажировано
21.01.22
Кабмин ФРГ един по вопросу "Северного потока 2"
21.01.22
НАТО отвергло требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии
20.01.22
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
20.01.22
Байден указал России на близость "полномасштабной ядерной войны" при обострении с Западом
20.01.22
Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас
19.01.22
Противодействие Nord Stream 2 угрожает энергобезопасности Европы

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:26   Бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей
 
Дональд Трамп уверенно опережает по популярности всех остальных наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов на президентский пост на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.
 
Согласно этому анализу, бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей, голосующих за республиканцев, в то время как его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс, являющиеся пока наиболее вероятными - помимо Трампа - претендентами на участие в президентских выборах 2024 года, могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората республиканцев соответственно. Никто из остальных восьми вероятных претендентов на участие в предстоящих выборах от Республиканской партии не располагает, как показал опрос, "двузначной поддержкой" избирателей.
 
В случае же отказа Трампа от участия в президентской гонке 2024 года - а он пока сохраняет интригу - поддержка Десантиса как возможного претендента возрастет до 30%, Пенса - до 24%. Их ближайший вероятный преследователь, сенатор от штата Техас Тед Круз, сможет тогда рассчитывать на поддержку 14% голосов избирателей - сторонников республиканцев.
 
В отличие от Трампа, отмечают авторы исследования, нынешний руководитель американской администрации, президент Джо Байден, уже заявивший о намерении переизбираться на новый срок, может на сегодняшний день рассчитывать на поддержку лишь 32% электората демократов, вице-президент Камала Харрис - на 14%. Их ближайшие вероятные преследователи - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон - могут рассчитывать на поддержку 11% избирателей. Если Байден сойдет с дистанции, шансы Харрис возрастут до 23% поддержки, Клинтон - до 17%, Сандерса - до 12%.
 
"Трамп [если будет участвовать в выборах] стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов", - заявил "Хилл" руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. При этом он отметил, что "пока еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года".
 
В опросе приняли участие 1 815 зарегистрированных американских избирателей.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →