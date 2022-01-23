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В трех странах Средней Азии начались проблемы с электричеством

Происшествия
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:40    По всей энергосистеме Центральной Азии произошел сбой из-за срабатывания автоматики. Авария произошла из-за перегрузки линии в Казахстане. Из-за сбоя в Бишкеке отключилось электричество, помимо этого в городе нет воды. Отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана, а также в нескольких городах Казахстана, в том числе в Алматы.
 
В Казахстане, по данным портала zakon.kz, проблемы с электричеством начались в Алматы, Таразе, Шымкенте. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.
 
В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан. Также в городе отключились светофоры. У многих пользователей не работает мобильный интернет, передает ТАСС. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса.
 
В Узбекистане электричество отключили «во многих регионах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство энергетики. Из-за проблем с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте, не работают светофоры. Городской аэропорт временно не принимает рейсы. Министерство ЖКХ также сообщило о перебоях в сетях отопления, канализации и водоснабжения.
 
Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки линии в Казахстане, сообщил местный оператор по управлению электрическими сетями KEGOC. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита... с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт»,— говорится в пресс-релизе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566753/
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В трех странах Средней Азии начались проблемы с электричеством

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:40   По всей энергосистеме Центральной Азии произошел сбой из-за срабатывания автоматики. Авария произошла из-за перегрузки линии в Казахстане. Из-за сбоя в Бишкеке отключилось электричество, помимо этого в городе нет воды. Отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана, а также в нескольких городах Казахстана, в том числе в Алматы.
 
В Казахстане, по данным портала zakon.kz, проблемы с электричеством начались в Алматы, Таразе, Шымкенте. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.
 
В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан. Также в городе отключились светофоры. У многих пользователей не работает мобильный интернет, передает ТАСС. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса.
 
В Узбекистане электричество отключили «во многих регионах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство энергетики. Из-за проблем с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте, не работают светофоры. Городской аэропорт временно не принимает рейсы. Министерство ЖКХ также сообщило о перебоях в сетях отопления, канализации и водоснабжения.
 
Авария в энергосистеме Центральной Азии произошла из-за перегрузки линии в Казахстане, сообщил местный оператор по управлению электрическими сетями KEGOC. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита... с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт»,— говорится в пресс-релизе.
 


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