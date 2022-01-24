Японская и норвежская компании осуществят базовое проектирование проекта "Якутский СПГ"

Японская JGC и норвежская Aker Solutions осуществят базовое проектирование и подготовку проектной документации строительства завода СПГ в рамках Якутского газового проекта, сообщает "А-Проперти" в своем Telegram-канале.



"Японская JGC и норвежская Aker Solutions победили в тендере на проведение базового проектирования (FEED, Front End Engineering Design) и подготовку проектной документации строительства завода СПГ в рамках Якутского газового проекта", - говорится в сообщении.



Уточняется, что тендер был объявлен в прошлом году, заявки на участие в нем подали 13 компаний с международным опытом реализации аналогичных проектов. В финальную стадию вышли три участника: французская компания Technip, которая проводила предпроектную проработку проекта, американская McDermott и японская JGC в сотрудничестве с норвежской Aker Solutions.



Также добавляется, что победители тендера уже на стадии рассмотрения заявок, помимо основных работ они предложили решения по оптимизации процесса строительства производства.



Сообщается, что срок разработки базового проектирования и проектной документации составит около двух лет, а окончательное инвестиционное решение планируется принять в конце 2023 года, с потенциальным пуском первой очереди уже в 2027 году.

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