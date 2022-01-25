Тихоокеанский альянс предложил Перу помощь в ситуации с разливом нефти

Входящие в Тихоокеанский альянс Чили, Колумбия и Мексика предложили оказать помощь Перу в связи с разливом нефти у побережья страны, сообщается в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте.



Пятнадцатого января к северу от Лимы, в провинции Кальяо, произошел разлив около 6 тысяч баррелей нефти во время выгрузки с судна на нефтеперерабатывающий завод, это спровоцировало загрязнение моря площадью почти 1,1 миллиона квадратных метров и поставило под угрозу флору и фауну на двух охраняемых природных территориях площадью более 18 000 квадратных километров​​​.



"Тихоокеанский альянс выражает свою солидарность с Перу в связи с разливом нефти... и выражает свою приверженность сотрудничеству и помощи в выполнении задач, необходимых для смягчения и преодоления экологических, социальных и гуманитарных последствий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса.



Представители стран подчеркнули, что запросят помощь у стран-наблюдателей при альянсе.



Власти Перу совместно с испанской компанией Repsol уже несколько дней борются с последствиями разлива нефти у побережья страны, им готовы помочь ООН и МАГАТЭ. Компания Repsol приступила к очистке загрязненной территории. Над очисткой территории работают 1800 специалистов, десятки специальных машин. На данный момент собрано 6 тысяч кубических метров загрязненной земли.

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