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Курс рубля корректируется вверх вслед за дорожающей нефтью

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:47    Рубль утром во вторник умеренно дорожает, опираясь на дорожающую нефть, но лишь слегка корректирует вчерашний обвал, следует из биржевых котировок.
 
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск снижается на 20 копеек, до 78,56 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 88,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
В понедельник курс доллара вырос на 1,33 рубля, евро - на 1,32 рубля.
 
На утро вторника сформировался нейтральный фон для курса рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Нефть пытается компенсировать вчерашнюю коррекцию. Курс доллара при отсутствии новостных шоков может остаться под отметкой 79 рублей в ожидании завтрашних результатов заседания ФРС", - добавляет он.
 
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7%. Пока нефти удается удержать техническую поддержку 86 долларов за баррель, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
 
"Порадовал вчера Банк России, при приближении курса к отметке 80 рублей за доллар заявивший о временном прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако любой новый негатив поведет доллар штурмовать этот психологически значимый уровень. О возврате курса ниже 75 рублей за доллар можно будет рассуждать лишь после улучшения политической атмосферы", - заключает он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566756/
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Курс рубля корректируется вверх вслед за дорожающей нефтью

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:47   Рубль утром во вторник умеренно дорожает, опираясь на дорожающую нефть, но лишь слегка корректирует вчерашний обвал, следует из биржевых котировок.
 
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск снижается на 20 копеек, до 78,56 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 88,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
В понедельник курс доллара вырос на 1,33 рубля, евро - на 1,32 рубля.
 
На утро вторника сформировался нейтральный фон для курса рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Нефть пытается компенсировать вчерашнюю коррекцию. Курс доллара при отсутствии новостных шоков может остаться под отметкой 79 рублей в ожидании завтрашних результатов заседания ФРС", - добавляет он.
 
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7%. Пока нефти удается удержать техническую поддержку 86 долларов за баррель, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
 
"Порадовал вчера Банк России, при приближении курса к отметке 80 рублей за доллар заявивший о временном прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако любой новый негатив поведет доллар штурмовать этот психологически значимый уровень. О возврате курса ниже 75 рублей за доллар можно будет рассуждать лишь после улучшения политической атмосферы", - заключает он.
 


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