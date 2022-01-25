Курс рубля корректируется вверх вслед за дорожающей нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск снижается на 20 копеек, до 78,56 рубля, курс евро – на 29 копеек, до 88,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
В понедельник курс доллара вырос на 1,33 рубля, евро - на 1,32 рубля.
На утро вторника сформировался нейтральный фон для курса рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Нефть пытается компенсировать вчерашнюю коррекцию. Курс доллара при отсутствии новостных шоков может остаться под отметкой 79 рублей в ожидании завтрашних результатов заседания ФРС", - добавляет он.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7%. Пока нефти удается удержать техническую поддержку 86 долларов за баррель, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Порадовал вчера Банк России, при приближении курса к отметке 80 рублей за доллар заявивший о временном прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако любой новый негатив поведет доллар штурмовать этот психологически значимый уровень. О возврате курса ниже 75 рублей за доллар можно будет рассуждать лишь после улучшения политической атмосферы", - заключает он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566756/