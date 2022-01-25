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Россияне в 2021 году взяли кредитов наличными на треть больше, чем в 2020-м

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:49    За прошедший год жители России получили 19,3 млн потребкредитов
 
Россияне в минувшем году взяли 19,3 млн кредитов наличными, что на треть больше показателя 2020 года. Об этом свидетельствуют данные "Кредистории", располагающей информацией о примерно 97% банковских заемщиках.
 
"Кредистория"- сервис по умному подбору финансовых услуг от "Объединенного кредитного бюро" - крупнейшего бюро кредитных историй в России, действующего с 2004 года.
 
"В декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными - на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов)", - отмечается в сообщении бюро.
 
Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший - в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех регионах отмечен рост на 28%).
 
"Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса", - прокомментировал итоги года генеральный директор АО "ОКБ" Артур Александрович, слова которого приведены в сообщении бюро.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566758/
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Россияне в 2021 году взяли кредитов наличными на треть больше, чем в 2020-м

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:49   За прошедший год жители России получили 19,3 млн потребкредитов
 
Россияне в минувшем году взяли 19,3 млн кредитов наличными, что на треть больше показателя 2020 года. Об этом свидетельствуют данные "Кредистории", располагающей информацией о примерно 97% банковских заемщиках.
 
"Кредистория"- сервис по умному подбору финансовых услуг от "Объединенного кредитного бюро" - крупнейшего бюро кредитных историй в России, действующего с 2004 года.
 
"В декабре население взяло 1,76 млн кредитов наличными - на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов)", - отмечается в сообщении бюро.
 
Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший - в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех регионах отмечен рост на 28%).
 
"Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса", - прокомментировал итоги года генеральный директор АО "ОКБ" Артур Александрович, слова которого приведены в сообщении бюро.
 


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