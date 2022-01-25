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Казахстан из-за аварии в стране перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта

Экспорт, импорт
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:50    Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта. В некоторые часы мощность поставок достигала 750 МВт, сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России).
 
"До аварии был переток из России в Казахстан, а после аварии - из Казахстана в Россию, так как основная генерация Казахстана на севере страны и ей нужно выдавать мощность", - пояснил он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566759/
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Казахстан из-за аварии в стране перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 10:50   Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта. В некоторые часы мощность поставок достигала 750 МВт, сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России).
 
"До аварии был переток из России в Казахстан, а после аварии - из Казахстана в Россию, так как основная генерация Казахстана на севере страны и ей нужно выдавать мощность", - пояснил он.
 


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