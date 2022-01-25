В РКЦ "Прогресс" сообщили о планах совершить до 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году

Гендиректор организации Дмитрий Баранов отметил, что это будет зависеть от готовности космических аппаратов



Число пусков ракет "Союз" в 2022 году составит порядка 20, сообщил журналистам во вторник гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.



"В 2022 [году], я лично думаю, что будет около 20 [пусков ракет "Союз"]. В основном это зависит от готовности космических аппаратов. Технически можем обеспечить существенно больше, чем будет готово", - сказал Баранов.



Он напомнил, что в 2021 году предприятие осуществило 22 пуска, добавив, что это стало повторением результата 2014 года. Баранов отметил, что "это очень хороший темп".



Сейчас РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз-2". Также создается перспективная ракета "Союз-5", на производство которой в 2019 году Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил РКЦ льготный заем на сумму 750 млн рублей. Первый пуск запланирован на 2023 год.

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