Киргизия начала поэтапное восстановление подачи электроэнергии

Энергосистема Киргизии начала поэтапное восстановление подачи электричества после сбоя в объединенном энергокольце Центральной Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики.



"По поручению министерства энергетики Кыргызской Республики энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца", - заявил представитель ведомства.



По его словам, на это может потребоваться больше часа.



В Киргизии и ряде других государств Центральной Азии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

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