Нефтекомпании РФ в 2021 г. снизили разведочное бурение на 15%, эксплуатационное на 3%
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:11 Российские нефтяные компании снизили объемы разведочного бурения в 2021 году на 14,8%, эксплуатационного - на 3,3% по сравнению с 2020 годом, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
В том числе, крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть сократила разведочное бурение в прошлом году на 29,4%, но увеличила эксплуатационное на 1%.
Лукойл снизил разведочное бурение на 16,7%, эксплуатационное бурение - на 6,6%. Разведочное бурение Газпромнефти упало почти в девять раз, эксплуатационное - на 13,3%. Сургутнефтегаз снизил бурение разведочных скважин на 2,7%, эксплуатационных - на 4%.
Российские нефтяные компании, которые близки к исчерпанию свободных мощностей в добыче, сообщали о планах наращивать программу бурения в 2022 году, которая, однако, займет какое-то время, говорили аналитики и источники в компаниях.
Олеся Астахова
Рейтер
© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.