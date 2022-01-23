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Нефтекомпании РФ в 2021 г. снизили разведочное бурение на 15%, эксплуатационное на 3%

Нефтегазодобыча
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:11    Российские нефтяные компании снизили объемы разведочного бурения в 2021 году на 14,8%, эксплуатационного - на 3,3% по сравнению с 2020 годом, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
 
В том числе, крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть сократила разведочное бурение в прошлом году на 29,4%, но увеличила эксплуатационное на 1%.
 
Лукойл снизил разведочное бурение на 16,7%, эксплуатационное бурение - на 6,6%. Разведочное бурение Газпромнефти упало почти в девять раз, эксплуатационное - на 13,3%. Сургутнефтегаз снизил бурение разведочных скважин на 2,7%, эксплуатационных - на 4%.
 
Российские нефтяные компании, которые близки к исчерпанию свободных мощностей в добыче, сообщали о планах наращивать программу бурения в 2022 году, которая, однако, займет какое-то время, говорили аналитики и источники в компаниях.
 
Олеся АстаховаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566766/
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Нефтекомпании РФ в 2021 г. снизили разведочное бурение на 15%, эксплуатационное на 3%

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:11   Российские нефтяные компании снизили объемы разведочного бурения в 2021 году на 14,8%, эксплуатационного - на 3,3% по сравнению с 2020 годом, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
 
В том числе, крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть сократила разведочное бурение в прошлом году на 29,4%, но увеличила эксплуатационное на 1%.
 
Лукойл снизил разведочное бурение на 16,7%, эксплуатационное бурение - на 6,6%. Разведочное бурение Газпромнефти упало почти в девять раз, эксплуатационное - на 13,3%. Сургутнефтегаз снизил бурение разведочных скважин на 2,7%, эксплуатационных - на 4%.
 
Российские нефтяные компании, которые близки к исчерпанию свободных мощностей в добыче, сообщали о планах наращивать программу бурения в 2022 году, которая, однако, займет какое-то время, говорили аналитики и источники в компаниях.
 
Олеся Астахова
 


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