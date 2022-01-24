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Цены на газ в Европе после $1100 накануне колеблются от $1010 до $1075 за тыс кубометров

Цены на газ
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:12    Цены на газ в Европе после резкого скачка накануне, выше 1100 долларов за тысячу кубометров, на торгах во вторник чуть снизились, колеблясь в диапазоне 1010-1075 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 1050 долларов, затем снижались до 1010 долларов и росла примерно до 1075 долларов за тысячу кубометров.
 
Эти котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. А итоговая расчётная цена понедельника составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели.
 
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
 
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
 
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566767/
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Цены на газ в Европе после $1100 накануне колеблются от $1010 до $1075 за тыс кубометров

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:12   Цены на газ в Европе после резкого скачка накануне, выше 1100 долларов за тысячу кубометров, на торгах во вторник чуть снизились, колеблясь в диапазоне 1010-1075 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 1050 долларов, затем снижались до 1010 долларов и росла примерно до 1075 долларов за тысячу кубометров.
 
Эти котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. А итоговая расчётная цена понедельника составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели.
 
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
 
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
 
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.
 


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