Цены на газ в Европе после $1100 накануне колеблются от $1010 до $1075 за тыс кубометров

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 1050 долларов, затем снижались до 1010 долларов и росла примерно до 1075 долларов за тысячу кубометров.
Эти котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. А итоговая расчётная цена понедельника составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566767/