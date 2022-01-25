Первая очередь проекта "Якутский СПГ" может быть запущена уже в 2027 году

Финальное инвестиционное решение по строительству СПГ-завода в рамках Якутского газового проекта планируется принять в конце 2023 года, а первая очередь завода может быть запущена в 2027 году. Об этом говорится в сообщении "А-Проперти" Альберта Авдоляна.



"Окончательное инвестиционное решение (FID) для проекта планируется принять в конце 2023 года, с потенциальным пуском первой очереди уже в 2027 году", - сказано в сообщении.



Кроме того, победителями в тендере на проведение базового проектирования и подготовку проектной документации строительства СПГ-завода стали Японская JGC и норвежская Aker Solutions. Срок разработки базового проектирования и проектной документации составит порядка двух лет.



Якутский газовый проект предусматривает производство сжиженного природного газа мощностью 17,7 млн т в год на территории Республики Саха (Якутия) на ресурсной базе месторождений Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Речь идет о Средневилюйском, Мастахском, Толонском и Тымтайдахском месторождениях.



ЯТЭК занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Якутии. ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" Альберта Авдоляна, являющегося одним из основателей телекоммуникационного оператора Yota.



По состоянию на 1 января 2021 года, балансовые запасы ПАО "ЯТЭК" составляют 390,4 млрд кубометров природного газа и 17 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча - 1,7 млрд кубометров газа и более 121 тыс. тонн нестабильного газового конденсата. Как сообщается на сайте компании, в третьем квартале 2022 года ожидается прирост запасов до 567 млрд куб. м. Потенциал ресурсной базы к 2025 году увеличится до 1 трлн куб. м.

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