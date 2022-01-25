Майнеров в Казахстане заранее предупредили об отключении от электричества до февраля

Майнеров в Казахстане заранее предупредили об отключении от электроэнергии до февраля из-за напряжённости с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в единой энергетической системе страны, сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на управляющую компанию​​​.



Как пишет портал, в отключениях электроэнергии, с которыми 25 января столкнулись жители юга Казахстана, нет вины майнеров, по крайней мере работающих законно. До конца января легальных добытчиков криптовалюты отключили от электроэнергии. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC 21 января разослала 196 организациям по всей республике письмо с предупреждением об отключении.



"В настоящее время сохраняется напряжённая ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг (полное ограничение с 00.00 до 24.00 по Нур-Султану (21.00 мск - ред.))", – приводит издание содержание письма.



Президент Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев считает, что проблемы с электроэнергией связаны скорее не с майнерами, а с инфраструктурой. "У нас вся система находится на грани. Износ станций – больше 70%, возраст станций – в среднем порядка 40 лет. Индустрия оказалась серьёзно недофинансирована", – приводит портал слова главы ассоциации.



Ранее из-за бума майнинга криптовалют в Казахстане аномально возрос спрос на электричество.

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