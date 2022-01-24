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"Газпром" и Монголия утвердили ТЭО газопровода "Союз Восток"

Газопроводы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:22    Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во вторник утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом сообщило монгольское агентство "Монцамэ".
 
"ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически выгоден. Стороны планируют совместно провести инженерные изыскания и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составит 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год", - сообщается в заметке госагентства.
 
Как сообщалось, в 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории республики и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2".
 
ТЭО готовила компания специального назначения "Газопровод Союз Восток".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566772/
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"Газпром" и Монголия утвердили ТЭО газопровода "Союз Восток"

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 14:22   Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во вторник утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом сообщило монгольское агентство "Монцамэ".
 
"ТЭО показало, что проект технически реализуем и экономически выгоден. Стороны планируют совместно провести инженерные изыскания и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составит 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год", - сообщается в заметке госагентства.
 
Как сообщалось, в 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории республики и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2".
 
ТЭО готовила компания специального назначения "Газопровод Союз Восток".
 


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