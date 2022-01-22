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Ледокол "Урал" сдадут до 1 ноября, "Якутию" спустят на воду 31 ноября

Корабли
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:42    Атомный ледокол по проекту 22220 "Урал" будет сдан в этом году до 1 ноября, а ледокол "Якутия" 31 ноября планируют спустить на воду. Угрозы срыва сроков сдачи судов заказчику нет, сообщил журналистам во вторник генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Алексей Кадилов.
 
"Пока работы идут по графику. "Урал" мы сдаем в 2022 году, до 1 ноября должны его сдать. "Якутию" должны 31 ноября спустить на воду, у нас все работы по графику", - сказал Кадилов.
 
Он добавил, что срок сдачи ледокола "Якутия" - 2024 год, "Чукотки" - 2026 год. "Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли риск сдвига этих сроков. Директор предприятия также отметил, что планы на строительство новых ледоколов "есть, но контракта пока нет".
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Во вторник на предприятии "Атомфлот" в Мурманске подняли флаг России на универсальном атомном ледоколе "Сибирь" - втором судне проекта 22220, построенном на Балтийском заводе. Головным судном проекта является ледокол "Арктика", который уже работает в акватории Северного морского пути.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566786/
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Ледокол "Урал" сдадут до 1 ноября, "Якутию" спустят на воду 31 ноября

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:42   Атомный ледокол по проекту 22220 "Урал" будет сдан в этом году до 1 ноября, а ледокол "Якутия" 31 ноября планируют спустить на воду. Угрозы срыва сроков сдачи судов заказчику нет, сообщил журналистам во вторник генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Алексей Кадилов.
 
"Пока работы идут по графику. "Урал" мы сдаем в 2022 году, до 1 ноября должны его сдать. "Якутию" должны 31 ноября спустить на воду, у нас все работы по графику", - сказал Кадилов.
 
Он добавил, что срок сдачи ледокола "Якутия" - 2024 год, "Чукотки" - 2026 год. "Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли риск сдвига этих сроков. Директор предприятия также отметил, что планы на строительство новых ледоколов "есть, но контракта пока нет".
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Во вторник на предприятии "Атомфлот" в Мурманске подняли флаг России на универсальном атомном ледоколе "Сибирь" - втором судне проекта 22220, построенном на Балтийском заводе. Головным судном проекта является ледокол "Арктика", который уже работает в акватории Северного морского пути.
 


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