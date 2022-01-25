Bloomberg представил 4 прогноза по ценам на нефть в зависимости от исхода переговоров с Ираном

Цены на нефть с начала 2022 поднялись более чем на 10%, примерно до $85 за баррель. Многие аналитики полагают, что стоимость энергоресурса продолжит расти и достигнет трехзначного числа впервые за восемь лет уже в этом году, пишет агентство Bloomberg.



При этом увеличение котировок до $100 за баррель во многом зависит от возвращения иранской нефти на глобальный рынок, полагают эксперты Bank of America. Если Ирану и странам 5+1, включая США, удастся прийти к компромиссу на переговорах по ядерной сделке в Вене и если Вашингтон ослабит санкции, Иран сможет нарастить экспорт нефти настолько, насколько необходимо для снижения цен.



Иран - "джокер" этого года, "представляющий крупнейший риск для нефтяного рынка", отметила группа аналитиков BofA, возглавляемая Франциско Бланшем.



Bloomberg представил четыре прогноза изменения ситуации на глобальном нефтяном рынке в зависимости от разных исходов переговоров по ядерной сделке.





Всеобъемлющее соглашение



Заключение новой сделки, схожей с соглашением 2015 года, из которого США вышли четыре года назад, приведет к падению цен в среднесрочной перспективе.



В результате Тегеран сможет реализовать около 80-90 млн баррелей нефти из резервов. Страна также имеет потенциал увеличения нефтедобычи с 2,5 млн б/с, потребляемых в основном предприятиями Ирана, до 3,8 млн б/с за шесть месяцев, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).



Эксперты BofA полагают, что нефтяной экспорт Ирана за год после заключения любого всеобъемлющего соглашения может составить до 400 млн баррелей, что достаточно для склонения глобального баланса к профициту.



При таком развитии ситуации банк прогнозирует подъем цен на нефть до $120 за баррель к середине текущего года и дальнейшее их снижение до $71 за баррель к четвертому кварталу в результате увеличения поставок из Ирана.





Временное соглашение



Эксперты в последнее время все чаще говорят о возможности временного соглашения, которое не приведет к восстановлению сделки 2015 года, но даст сторонам больше времени для обсуждения.



Пока не ясно, получит ли Тегеран, заявлявший, что пойдет только на заключение всеобъемлющего соглашения, какое-либо послабление в нефтяных санкциях при таком сценарии. Если этого не произойдет, такой исход станет "бычьим" сигналом для трейдеров.



И все же среди экспертного сообщества есть те, кто полагают, что Иран в конечном итоге добьется значительных уступок в вопросе нефтяного экспорта даже при неполном соглашении. Британская консалтинговая компания FGE прогнозирует, что такая сделка может быть достигнута во втором квартале. В результате Тегеран увеличит поставки нефти примерно до 1,3 млн б/с к концу года.





Сохранение статус-кво



Серьезные разногласия продолжают негативно влиять на ход переговоров, которые стартовали шесть месяцев назад. Это привело к тому, что дипломаты начали размышлять над приостановкой обсуждений на несколько месяцев.



Согласно прогнозу Goldman Sachs Group Inc., консультации не приведут к соглашению по крайней мере до конца этого года, а Иран сможет увеличить нефтедобычу только в 2023 году. Но даже в этом случае возвращение нефти из Исламской Республики на рынок навряд ли станет быстрым, поскольку работа на месторождениях, обслуживание трубопроводов и другой инфраструктуры не поддерживались должным образом с 2018 года.



Банк прогнозирует подъем цен на нефть до $100 за баррель уже к третьему кварталу.





Крах переговоров



Наиболее "бычьим" для нефтяного рынка результатом переговоров станет их провал.



"Многое изменилось с 2015 года. Иран сейчас близок к тому, чтобы стать ядерным государством. Захочет ли страна отказаться от этого статуса? Нет никаких гарантий", - написали аналитики Croft.



Крах переговоров может привести к увеличению случаев атак на нефтяные объекты в регионе, таких как недавний удар ракетами и беспилотниками йеменских повстанцев по объектам в ОАЭ. Принимая во внимание напряженную ситуацию на рынке из-за сокращения доступных резервных мощностей для покрытия перебоев поставок, такие атаки могут вызвать резкий скачок цен.



При этом, если Израиль или США осуществят атаки на ядерные объекты в Иране, цены на нефть могут подскочить на 15%, считают аналитики Eurasia Group. Относительно сегодняшнего уровня цен такой скачок сразу же отправит котировки к $100 за баррель.

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