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Bloomberg: Nvidia может отказаться от покупки Arm

Иностранные компании
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:48    В свою очередь холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia
 
Американская корпорация Nvidia, предположительно, готовится тайно отказаться от покупки британской компании Arm после долгих попыток добиться у регулирующих органов одобрения сделки. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.
 
По его данным, Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки. В свою очередь японский холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia.
 
В компаниях слухи об отмене покупки опровергли. "Мы по-прежнему надеемся, что транзакция будет одобрена", - сообщил представитель SoftBank агентству Bloomberg по электронной почте. "Мы все еще придерживаемся точки зрения <...>, что эта сделка дает возможность усилить Arm, повысить конкуренцию и ускорить инновации", - заявил представитель Nvidia.
 
В феврале 2021 года Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению британской Arm компанией Nvidia. Корпорации обеспокоены тем, что покупка может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов. Компании считают, что Nvidia, являющаяся клиентом Arm, не сможет сохранить ее независимость.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566789/
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Bloomberg: Nvidia может отказаться от покупки Arm

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:48   В свою очередь холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia
 
Американская корпорация Nvidia, предположительно, готовится тайно отказаться от покупки британской компании Arm после долгих попыток добиться у регулирующих органов одобрения сделки. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.
 
По его данным, Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки. В свою очередь японский холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia.
 
В компаниях слухи об отмене покупки опровергли. "Мы по-прежнему надеемся, что транзакция будет одобрена", - сообщил представитель SoftBank агентству Bloomberg по электронной почте. "Мы все еще придерживаемся точки зрения <...>, что эта сделка дает возможность усилить Arm, повысить конкуренцию и ускорить инновации", - заявил представитель Nvidia.
 
В феврале 2021 года Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению британской Arm компанией Nvidia. Корпорации обеспокоены тем, что покупка может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов. Компании считают, что Nvidia, являющаяся клиентом Arm, не сможет сохранить ее независимость.
 


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