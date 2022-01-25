Bloomberg: Nvidia может отказаться от покупки Arm

В свою очередь холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia



Американская корпорация Nvidia, предположительно, готовится тайно отказаться от покупки британской компании Arm после долгих попыток добиться у регулирующих органов одобрения сделки. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.



По его данным, Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки. В свою очередь японский холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, готовится к первичному публичному размещению этих акций в качестве альтернативы сделке с Nvidia.



В компаниях слухи об отмене покупки опровергли. "Мы по-прежнему надеемся, что транзакция будет одобрена", - сообщил представитель SoftBank агентству Bloomberg по электронной почте. "Мы все еще придерживаемся точки зрения <...>, что эта сделка дает возможность усилить Arm, повысить конкуренцию и ускорить инновации", - заявил представитель Nvidia.



В феврале 2021 года Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению британской Arm компанией Nvidia. Корпорации обеспокоены тем, что покупка может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов. Компании считают, что Nvidia, являющаяся клиентом Arm, не сможет сохранить ее независимость.

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