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ЕК признает влияние геополитической ситуации на цены на газ в ЕС

Цены на газ
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:50    Еврокомиссия считает, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комитете Европарламента.
 
"Как геополитическая ситуация влияет на цены газ и энергию. Конечно, есть влияние, к примеру, в части России. Мы видим, что она поставляет в рамках долгосрочных контрактов, но отказывается сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию. Поэтому, конечно, существует геополитическое влияние", - сказал он.
 
Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.
 
Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.
 
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц. Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.
 
До этого президент Владимир Путин указывал, Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
 
При этом и сама Еврокомиссия осенью не включала вопрос поставок из России в число главных причин высоких цен на газ. Так, в октябре материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", говорилось, что произошедшее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ. Он стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики от кризиса и взвинчивает стоимость "голубого топлива". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС - России, то ЕК писала, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал допмощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС, отметила ЕК.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566791/
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ЕК признает влияние геополитической ситуации на цены на газ в ЕС

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:50   Еврокомиссия считает, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комитете Европарламента.
 
"Как геополитическая ситуация влияет на цены газ и энергию. Конечно, есть влияние, к примеру, в части России. Мы видим, что она поставляет в рамках долгосрочных контрактов, но отказывается сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию. Поэтому, конечно, существует геополитическое влияние", - сказал он.
 
Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.
 
Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.
 
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц. Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.
 
До этого президент Владимир Путин указывал, Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
 
При этом и сама Еврокомиссия осенью не включала вопрос поставок из России в число главных причин высоких цен на газ. Так, в октябре материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", говорилось, что произошедшее повышение цен на электроэнергию в первую очередь связано с мировым спросом на газ. Он стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики от кризиса и взвинчивает стоимость "голубого топлива". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС - России, то ЕК писала, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал допмощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС, отметила ЕК.
 


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