В Росатоме провели контрольную сборку самого большого исследовательского реактора в мире

Специалисты Росатома осуществили сборку корпуса исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Атомэнергомаш" (АЭМ, машиностроительный дивизион Росатома).



"В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома "Атомэнергомаш") провели контрольную сборку элементов многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в Димитровграде на производственной площадке научно-исследовательского института атомных реакторов АО "ГНЦ НИИАР", - говорится в сообщении.



Общий вес собранной конструкции составил 164 т, из которых 83 т - масса корпуса, отмечает пресс-служба. Высота сборки составила 12 метров, диаметр - 4,1 метра. Тепловая мощность составит 150 МВт. Специалисты соединили все элементы, проверили качество их изготовления, собираемость, взаимное расположение относительно друг друга. Далее, как сообщает пресс-служба АЭМ, предстоят приемосдаточные испытания, консервация, упаковка и, наконец, отгрузка оборудования МБИР заказчику.



Как отмечается в сообщении, дополнительные риски при изготовлении реактора создает тот факт, что МБИР - тонкостенное изделие: толщина металла составляет от 25 до 50 мм при диаметре 4 метра (для сравнения, у реактора ВВЭР-1200 - 300 мм). Для точного соблюдения параметров на протяжении всего производства используется специализированная оснастка, разработанная специалистами предприятия.



В пресс-службе отметили, что реактор станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Его основное предназначение - проведение массовых реакторных испытаний инновационных материалов и макетов элементов активных зон для ядерно-энергетических систем 4-го поколения, включая реакторы на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла, а также и тепловые реакторы малой и средней мощности.



Реактор возводится в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации". На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум - "Международный центр исследований на базе реактора МБИР".

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