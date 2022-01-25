Иркутскэнергосбыт подал в 2021 г. 137 исков к "серым" майнерам за украденное электричество

Основной поставщик электроэнергии в Иркутской области, компания "Иркутскэнергосбыт", в 2021 году подала 137 исков о взыскании с владельцев майнинговых ферм 63 млн рублей за украденное электричество. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор компании Андрей Харитонов.



"Серые" майнеры - это владельцы майнинговых ферм, которые фактически занимаются предпринимательской деятельностью, тем самым увеличивая нагрузку на сети, но платят за электричество по тарифам для населения. Эти тарифы в четыре раза ниже коммерческих.



"За 2021 год было выявлено 1 213 случаев "серого" майнинга. В суды в прошлом году было подано 137 исковых заявлений на сумму 63 млн рублей. Удовлетворено 19 исков на сумму 21 млн рублей. Все остальные иски еще рассматриваются, проигранных дел нет", - сказал собеседник агентства.



Ситуации, когда граждане используют электроэнергию в коммерческих целях, но платят по тарифам для населения, энергетики рассматривают как несоответствие тарифного статуса. "Когда, например, под видом дома на Байкале работает турбаза или в гаражном кооперативе открылась [нелегальная] станция технического обслуживания. Такое было всегда. А майнинг резко пошел всплеском где-то в 2018-2019 годах. Массово [выявлением "серых" майнеров] мы стали заниматься в 2019 году", - сказал Харитонов.



Он отметил, что майнинг существенно увеличивает объемы потребления электроэнергии. Например, в 2020 году население, которое пользуется услугами "Иркутскэнергосбыта", потребило около 7 млрд кВт/ч. В 2021 году эта цифра приблизилась к 8 млрд кВт/ч. "Какого-то прироста количества частных домовладений, многоквартирных домов, которое бы дало такой прирост, мы не наблюдаем. В большем объеме это объясняется майнингом", - сказал собеседник агентства.



Наибольшая концентрация майнинговых ферм отмечается в Иркутском и Шелеховском районе, так они находятся близко к Иркутску, где есть возможности для обслуживания и ремонта оборудования. Кроме того, это сельские районы, где тарифы на электроэнергию для населения ниже, чем в городе.





Сложности в судах



По словам Харитонова, доказать в судах факт майнинговой деятельности сложнее, чем, например, подтвердить, что под видом жилого дома стоит гостиница. "Условно говоря, если мы ловим [на использовании электроэнергии по тарифам для населения] какую-то гостиницу, магазин и так далее, то приходим, делаем пробную закупку, и чек - доказательство коммерческой деятельности. Но с майнингом все гораздо сложнее - на территорию [фермы] не пускают. И мы доказываем факт потребления услуги электроснабжения не на коммунально-бытовые нужды только на основании косвенных признаков: шум, огромное потребление, тепловизионное обследование, скачки напряжения у соседей", - пояснил собеседник агентства.



Ответчики по искам, которые энергосбытовая организация выиграла, должны не только возместить межтарифную разницу, но и вынуждены заключать с поставщиком договоры на поставку электроэнергии по коммерческим тарифам, так как в противном случае их отключают от электроснабжения. Подтвержденная в суде сумма межтарифной разницы - это фактически задолженность потребителя за услугу, и поставщик при наличии долга по закону имеет право отключать потребителя.



В октябре 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. В 2021 году в регионе среди населения наблюдался рост потребления электрической энергии на 159% по сравнению с 2020 годом из-за высокого энергопотребления подпольными майнинговыми фермами. Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям.



Ситуацию ухудшает введенный в Китае запрет на майнинг, что привело к перебазированию большого количества оборудования в Иркутскую область, так как она географически близка к КНР.



Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом было сказано в докладе регулятора 20 января 2022 года. Также предложено установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами-резидентами Российской Федерации.

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