Росприроднадзор начал проверку из-за сброса стоков с нефтепродуктами в Неву в Петербурге

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило выпуск, по которому, предположительно, вместе со стоками в Неву в районе Синопской набережной в Петербурге сбрасываются нефтепродукты. Начата проверка, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.



"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту сброса в реку Нева в районе Синопской набережной в Санкт-Петербурге стоков, содержащих нефтепродукты. Обнаружен выпуск, через который, предположительно, загрязняющие вещества сбрасываются в водный объект. По результатам осмотра и установления собственника выпуска будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение правил водопользования", - говорится в сообщении.



Ведомство передало информацию о загрязнении реки в городскую службу по предотвращению аварийных разливов нефтепродуктов.



Информацию о радужной пленке на поверхности Невы в ведомство сообщили очевидцы. По их данным, нефтепродукты поступают в реку в районе ТЭЦ на Синопской набережной. На опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео видно, что пятно нефтепродуктов расплывается на участке акватории, не скованном льдом.

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