Сделка по СПГ может снизить зависимость Чехии от российского газа

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:58 Чехия с целью снизить зависимость от поставок из РФ природного газа может заключить долгосрочный контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Ян Липавский в интервью газете Hospodarske noviny ("Господаржске новины").



"Чехия может заключить долгосрочный контракт на поставку СПГ, чтобы снизить свою энергетическую зависимость от России", - отметил министр.



Для республики представляют "ключевой интерес" расположенные в соседних странах терминалы СПГ. РФ в декабре прошлого года, по словам Липавского, "манипулировала" ситуацией на газовом рынке Европы. Это, по его утверждению, привело к резкому скачку цен на газ. С учетом произошедшего, по мнению политика, диверсификация источников получения энергетического сырья стала для республики значительно более актуальной задачей, чем раньше.



В программное заявление правительства Чехии, приступившего к исполнению своих обязанностей 17 декабря 2021 года, включено положение о необходимости получения республикой доли в терминале СПГ в одной из соседних с ней стран.



Ряд стран ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.



"Газпром" в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии.



