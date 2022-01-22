Ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник и пойдет в Обскую губу
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:59 Новый атомный ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник вечером и возьмет курс на Обскую губу, далее планируется, что он останется работать в акватории Енисея, сообщил журналистам во вторник гендиректор Атомфлота Мустафа Кашка.
"Отход на 21:00 мск назначен, только погодные условия могут изменить. В Обскую губу, сейчас уже постепенно переходим в западный сектор [Северного морского пути] <...>. Идем в Обскую губу, Енисей. Скорее всего, контракт будет подписан с "Норильским никелем" для работы на реке Енисей", - сказал Кашка.
Во вторник на предприятии "Атомфлот" в Мурманске подняли флаг России на универсальном атомном ледоколе "Сибирь" - втором судне проекта 22220, построенном на Балтийском заводе. Головным судном проекта является ледокол "Арктика", который уже работает в акватории Северного морского пути.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.
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