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Ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник и пойдет в Обскую губу

Корабли
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:59    Новый атомный ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник вечером и возьмет курс на Обскую губу, далее планируется, что он останется работать в акватории Енисея, сообщил журналистам во вторник гендиректор Атомфлота Мустафа Кашка.
 
"Отход на 21:00 мск назначен, только погодные условия могут изменить. В Обскую губу, сейчас уже постепенно переходим в западный сектор [Северного морского пути] <...>. Идем в Обскую губу, Енисей. Скорее всего, контракт будет подписан с "Норильским никелем" для работы на реке Енисей", - сказал Кашка.
 
Во вторник на предприятии "Атомфлот" в Мурманске подняли флаг России на универсальном атомном ледоколе "Сибирь" - втором судне проекта 22220, построенном на Балтийском заводе. Головным судном проекта является ледокол "Арктика", который уже работает в акватории Северного морского пути.
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566797/
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Ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник и пойдет в Обскую губу

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 15:59   Новый атомный ледокол "Сибирь" выйдет в первый рейс во вторник вечером и возьмет курс на Обскую губу, далее планируется, что он останется работать в акватории Енисея, сообщил журналистам во вторник гендиректор Атомфлота Мустафа Кашка.
 
"Отход на 21:00 мск назначен, только погодные условия могут изменить. В Обскую губу, сейчас уже постепенно переходим в западный сектор [Северного морского пути] <...>. Идем в Обскую губу, Енисей. Скорее всего, контракт будет подписан с "Норильским никелем" для работы на реке Енисей", - сказал Кашка.
 
Во вторник на предприятии "Атомфлот" в Мурманске подняли флаг России на универсальном атомном ледоколе "Сибирь" - втором судне проекта 22220, построенном на Балтийском заводе. Головным судном проекта является ледокол "Арктика", который уже работает в акватории Северного морского пути.
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.
 


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