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McKinsey: «зеленый» энергопереход обойдется мировой экономике в 7,5% ВВП

Экономика
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:00    Общие затраты всех стран мира на переход к нетто-нулевым углеродным выбросам с 2021 по 2050 г. составят $275 трлн, что эквивалентно 7,5% ВВП за этот период. Такой прогноз озвучили аналитики исследовательской организации McKinsey Global Institute (подразделение консалтинговой компании McKinsey).
 
Согласно исследованию под названием «Переход к чистым нулевым выбросам», переход к углеродной нейтральности должен быть всеобщим и затронуть в том числе энергетические и землепользовательские системы, на которых лежит ответственность за выбросы углерода. Капитальные затраты на строительство новой инфраструктуры и декарбонизацию уже существующей составят $9,2 трлн в год. Это на $3,5 трлн (60%) больше текущего уровня расходов, в расчеты также не включены затраты на переподготовку и перераспределение работников, а также на активы, которые в результате утратят актуальность.
 
Речь идет в первую очередь о замене угольных электростанций на угольные ТЭС, где будет использоваться технология улавливания углерода, а также замене двигателей внутреннего сгорания в автомобилях и других транспортных средствах. Как отмечается в докладе, затраты будут расти неравномерно: сейчас они составляют порядка 6,8% мирового ВВП, а между 2026 и 2030 г. достигнут 9% ВВП, после чего начнут снижаться.
 
При этом в документе отмечается, что многие инвестиции обеспечат положительную доходность и не должны рассматриваться только как затраты. Инновации могут сократить капитальные затраты на низкоуглеродные технологии быстрее, чем ожидается.
 
На начальном этапе, до 2030 г., потребители могут столкнуться с повышенными тратами, связанными с переходом на электромобили и возможным повышением цен на электроэнергию, отмечают аналитики. По мере наращивания сектором электроэнергетики использования возобновляемых источников энергии, а также мощностей по передаче и распределению удельная себестоимость производства электроэнергии может вырасти примерно на 25% с 2020 по 2040 г. и по-прежнему будет примерно на 20% выше в среднем по миру в 2050 г.
 
По оценке McKinsey, на крупнейшие экономики мира, включая США, Китай и Евросоюз, в 2021-2050 гг. будет приходиться около половины совокупных мировых расходов на физические активы в рамках «зеленого» энергоперехода. Предполагается, что эти страны потратят 5,9% своего совокупного ВВП за этот период. Затраты стран Африки южнее Сахары, Латинской Америки, Индии и ряда других стран Азии составят 9,8% их совокупного ВВП, а экономики, более зависящие от ископаемого топлива, — в том числе Россия, Украина, страны СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки — потратят около 18%.
 
Ранее в январе глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина назвала энергопереход одним из трех главных вызовов, стоящих перед российской экономикой (два других, по ее словам, — дефицит рабочей силы и мотивация для частных инвесторов. Она предположила, что энергопереход и стандарты ESG вызовут «длящийся шок предложения», аналогичный тому, что произошло с ценами на нефть в 1970-х гг.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566798/
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McKinsey: «зеленый» энергопереход обойдется мировой экономике в 7,5% ВВП

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:00   Общие затраты всех стран мира на переход к нетто-нулевым углеродным выбросам с 2021 по 2050 г. составят $275 трлн, что эквивалентно 7,5% ВВП за этот период. Такой прогноз озвучили аналитики исследовательской организации McKinsey Global Institute (подразделение консалтинговой компании McKinsey).
 
Согласно исследованию под названием «Переход к чистым нулевым выбросам», переход к углеродной нейтральности должен быть всеобщим и затронуть в том числе энергетические и землепользовательские системы, на которых лежит ответственность за выбросы углерода. Капитальные затраты на строительство новой инфраструктуры и декарбонизацию уже существующей составят $9,2 трлн в год. Это на $3,5 трлн (60%) больше текущего уровня расходов, в расчеты также не включены затраты на переподготовку и перераспределение работников, а также на активы, которые в результате утратят актуальность.
 
Речь идет в первую очередь о замене угольных электростанций на угольные ТЭС, где будет использоваться технология улавливания углерода, а также замене двигателей внутреннего сгорания в автомобилях и других транспортных средствах. Как отмечается в докладе, затраты будут расти неравномерно: сейчас они составляют порядка 6,8% мирового ВВП, а между 2026 и 2030 г. достигнут 9% ВВП, после чего начнут снижаться.
 
При этом в документе отмечается, что многие инвестиции обеспечат положительную доходность и не должны рассматриваться только как затраты. Инновации могут сократить капитальные затраты на низкоуглеродные технологии быстрее, чем ожидается.
 
На начальном этапе, до 2030 г., потребители могут столкнуться с повышенными тратами, связанными с переходом на электромобили и возможным повышением цен на электроэнергию, отмечают аналитики. По мере наращивания сектором электроэнергетики использования возобновляемых источников энергии, а также мощностей по передаче и распределению удельная себестоимость производства электроэнергии может вырасти примерно на 25% с 2020 по 2040 г. и по-прежнему будет примерно на 20% выше в среднем по миру в 2050 г.
 
По оценке McKinsey, на крупнейшие экономики мира, включая США, Китай и Евросоюз, в 2021-2050 гг. будет приходиться около половины совокупных мировых расходов на физические активы в рамках «зеленого» энергоперехода. Предполагается, что эти страны потратят 5,9% своего совокупного ВВП за этот период. Затраты стран Африки южнее Сахары, Латинской Америки, Индии и ряда других стран Азии составят 9,8% их совокупного ВВП, а экономики, более зависящие от ископаемого топлива, — в том числе Россия, Украина, страны СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки — потратят около 18%.
 
Ранее в январе глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина назвала энергопереход одним из трех главных вызовов, стоящих перед российской экономикой (два других, по ее словам, — дефицит рабочей силы и мотивация для частных инвесторов. Она предположила, что энергопереход и стандарты ESG вызовут «длящийся шок предложения», аналогичный тому, что произошло с ценами на нефть в 1970-х гг.
 


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