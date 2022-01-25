Афганистан способен вырабатывать не более 300 мегаватт электричества

Производственные энергетические мощности Афганистана на сегодняшний день способны вырабатывать 250-300 мегаватт электричества, еще 500 мегаватт страна импортирует, рассказал РИА Новости бывший директор афганской компании "Eastern Zone Power" Голам Хайдар Факирзай (Gholam Haidar Faqirzai).



"Афганистан имеет мощности производить 24 тысячи мегаватт электричества​​​. Только от воды мы бы генерировали 23 тысячи. Но, к сожалению, сейчас мы генерируем 250-300 мегаватт и импортируем еще 500 из других стран", - сказал Факирзай.



Житель Кабула Рахим рассказал агентству, что в афганской столице на сегодняшний день электричество поступает в жилые дома около 12 часов в сутки.



В ноябре прошлого года афганская энергокорпорация заявляла, что требуемый Афганистану объем энергии составляет 850 мегаватт, из них 620 поставляются из соседних стран.



Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) 13 января сообщила, что подача электроэнергии из Узбекистана в Афганистан возобновилась на обычном уровне в после сбоя. Накануне компания сообщала, что Узбекистан сократил импорт электроэнергии в Афганистан после технической проблемы. В результате в условиях зимы было нарушено электроснабжение ряда афганских провинций.



Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки. Ранее афганские СМИ и DABS регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и талибами.

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