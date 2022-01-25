ФРГ заверила США, что в случае конфликта РФ и Украины газ по "Севпотоку 2" не пойдет

Как сообщило издание, две недели назад состоялся визит в Берлин главы ЦРУ Уильяма Бернса. Одной из тем визита стал вопрос об эксплуатации газопровода "Северный поток 2".
"Бернса и госсекретаря США Блинкена заверили, что в случае вторжения России на Украину газ по "Северному потоку 2" не пойдет. К неудовольствию американской стороны ведомство канцлера (ФРГ Олафа Шольца) и руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не захотели дистанцироваться от кремлевского трубопровода", - пишет таблоид со ссылкой на собственную информацию.
По информации BILD, в ходе визита Бернса в Берлине также была "прощупана ситуация в руководстве СДПГ". В Вашингтоне "есть сомнения в лояльности высших политиков СДПГ" к альянсу НАТО, пишет издание без указания источников, так как "влияние лояльного Москве окружения экс-канцлера и кремлевского менеджера (Герхарда) Шредера по-прежнему оценивается как значительное".
Газопровод "Северный поток 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566832/