О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 17:46:23 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Скотланд-Ярд начал расследование вечеринок Джонсона во время локдауна

Скандалы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:10    Политические противники премьер-министра уже призвали его уйти в отставку за участие в вечеринках во время жесткого локдауна. Расследованием инцидентов занялась полиция Лондона
 
Лондонская полиция начала собственное расследование в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также других чиновников по поводу нарушений карантинных ограничений в правительственной резиденции на Даунинг-стрит и других государственных зданиях. Об этом сообщает британская газета The Independent.
 
По словам комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, поведение правительственных чиновников вызывает «глубокую озабоченность общественности». Она подтвердила, что ее сотрудники «расследуют ряд событий, произошедших на Даунинг-стрит и Уайтхолле за последние два года в связи с потенциальными нарушениями ограничений, принятых для борьбы с COVID-19».
 
Ранее собственное расследование начала правительственная комиссия во главе со вторым секретарем аппарата правительства Сью Грей, результаты ее работы должны были быть опубликованы на этой неделе. Однако в связи с началом полицейского расследования публикацию отчета решили отложить до окончания проверки. При этом расследование кабинета министров будет продолжаться, оно не будет приостановлено, пишет издание.
 
Скандал начался в декабре 2021 года, когда газета Ghe Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовал локдаун. На столе перед политиком и компанией лежат вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.
 
До этого The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая 2021 года после прошедшей в тот же день пресс-конференции. Он примерно 15 минут общался там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Источники газеты сообщили, что присутствовавшие на мероприятии сотрудники правительства пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.
 
Рейтинг одобрения работы Джонсона по декабрьским опросам упал до рекордно низкого показателя за все время нахождения его во главе правительства. Две трети (66%) британцев отрицательно оценили деятельность Джонсона и только четверть (24%) — наоборот, положительно. Остальные респонденты не определились со своим отношением к премьеру.
 
Рейтинг Джонсона тогда, равный отрицательному показателю — минус 42, ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием с середине ноября. Кроме того, это самый низкий показатель для премьера с момента переезда на Даунинг-стрит в июле 2019 года.
 
Телеканал Sky News 11 января сообщил, что правительство начало расследование по поводу возможного нарушения антиковидных правил. Расследование затронет и события в премьерской резиденции на Даунинг-стрит 15 и 20 мая 2020 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566835/
Работу энергосистемы Казахстана восстановилиИсточники Bloomberg сказали о невозможности заменить российский газ катарским
Просмотров: 57

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Скотланд-Ярд начал расследование вечеринок Джонсона во время локдауна
23.01.22
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в финансировании экологических протестов
22.01.22
Рогозин: отказ США в визе космонавту из РФ - опасный прецедент для сотрудничества на МКС
22.01.22
В Роскосмосе заявили, что отказ в визе космонавту Чубу угрожает его безопасности на МКС
16.11.21
Сдержать обещание. Америка отключила нефтегазопровод
01.05.19
Путин заявил о серьезном ущербе экономике и имиджу РФ из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба"
30.03.19
Медведев впервые прокомментировал "дело Абызова"
28.03.19
«Ъ» уточнил претензии потерпевших к Абызову
27.03.19
Что грозит экс-министру Абызову: темные истории самого богатого члена правительства РФ
17.01.19
Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей
24.05.18
Глава аналитического подразделения Sberbank CIB уволился из-за отчета по "Газпрому"
08.01.18
Евросоюз решил взыскать с России €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины
08.01.18
В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза
08.01.18
Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд
02.01.18
10 экономических скандалов 2017 года

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Скотланд-Ярд начал расследование вечеринок Джонсона во время локдауна

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:10   Политические противники премьер-министра уже призвали его уйти в отставку за участие в вечеринках во время жесткого локдауна. Расследованием инцидентов занялась полиция Лондона
 
Лондонская полиция начала собственное расследование в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также других чиновников по поводу нарушений карантинных ограничений в правительственной резиденции на Даунинг-стрит и других государственных зданиях. Об этом сообщает британская газета The Independent.
 
По словам комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, поведение правительственных чиновников вызывает «глубокую озабоченность общественности». Она подтвердила, что ее сотрудники «расследуют ряд событий, произошедших на Даунинг-стрит и Уайтхолле за последние два года в связи с потенциальными нарушениями ограничений, принятых для борьбы с COVID-19».
 
Ранее собственное расследование начала правительственная комиссия во главе со вторым секретарем аппарата правительства Сью Грей, результаты ее работы должны были быть опубликованы на этой неделе. Однако в связи с началом полицейского расследования публикацию отчета решили отложить до окончания проверки. При этом расследование кабинета министров будет продолжаться, оно не будет приостановлено, пишет издание.
 
Скандал начался в декабре 2021 года, когда газета Ghe Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовал локдаун. На столе перед политиком и компанией лежат вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.
 
До этого The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая 2021 года после прошедшей в тот же день пресс-конференции. Он примерно 15 минут общался там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Источники газеты сообщили, что присутствовавшие на мероприятии сотрудники правительства пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.
 
Рейтинг одобрения работы Джонсона по декабрьским опросам упал до рекордно низкого показателя за все время нахождения его во главе правительства. Две трети (66%) британцев отрицательно оценили деятельность Джонсона и только четверть (24%) — наоборот, положительно. Остальные респонденты не определились со своим отношением к премьеру.
 
Рейтинг Джонсона тогда, равный отрицательному показателю — минус 42, ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием с середине ноября. Кроме того, это самый низкий показатель для премьера с момента переезда на Даунинг-стрит в июле 2019 года.
 
Телеканал Sky News 11 января сообщил, что правительство начало расследование по поводу возможного нарушения антиковидных правил. Расследование затронет и события в премьерской резиденции на Даунинг-стрит 15 и 20 мая 2020 года.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →