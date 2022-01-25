Скотланд-Ярд начал расследование вечеринок Джонсона во время локдауна

Политические противники премьер-министра уже призвали его уйти в отставку за участие в вечеринках во время жесткого локдауна. Расследованием инцидентов занялась полиция Лондона



Лондонская полиция начала собственное расследование в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также других чиновников по поводу нарушений карантинных ограничений в правительственной резиденции на Даунинг-стрит и других государственных зданиях. Об этом сообщает британская газета The Independent.



По словам комиссара полиции Лондона Крессиды Дик, поведение правительственных чиновников вызывает «глубокую озабоченность общественности». Она подтвердила, что ее сотрудники «расследуют ряд событий, произошедших на Даунинг-стрит и Уайтхолле за последние два года в связи с потенциальными нарушениями ограничений, принятых для борьбы с COVID-19».



Ранее собственное расследование начала правительственная комиссия во главе со вторым секретарем аппарата правительства Сью Грей, результаты ее работы должны были быть опубликованы на этой неделе. Однако в связи с началом полицейского расследования публикацию отчета решили отложить до окончания проверки. При этом расследование кабинета министров будет продолжаться, оно не будет приостановлено, пишет издание.



Скандал начался в декабре 2021 года, когда газета Ghe Guardian опубликовала фотографии Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовал локдаун. На столе перед политиком и компанией лежат вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.



До этого The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая 2021 года после прошедшей в тот же день пресс-конференции. Он примерно 15 минут общался там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Источники газеты сообщили, что присутствовавшие на мероприятии сотрудники правительства пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.



Рейтинг одобрения работы Джонсона по декабрьским опросам упал до рекордно низкого показателя за все время нахождения его во главе правительства. Две трети (66%) британцев отрицательно оценили деятельность Джонсона и только четверть (24%) — наоборот, положительно. Остальные респонденты не определились со своим отношением к премьеру.



Рейтинг Джонсона тогда, равный отрицательному показателю — минус 42, ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием с середине ноября. Кроме того, это самый низкий показатель для премьера с момента переезда на Даунинг-стрит в июле 2019 года.



Телеканал Sky News 11 января сообщил, что правительство начало расследование по поводу возможного нарушения антиковидных правил. Расследование затронет и события в премьерской резиденции на Даунинг-стрит 15 и 20 мая 2020 года.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566835/