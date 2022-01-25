О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 17:46:33 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Источники Bloomberg сказали о невозможности заменить российский газ катарским

Энергобезопасность
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:13    Катар не сможет значительно увеличить поставки природного газа в Европу, если "Газпром" ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции, сообщили Bloomberg три информированные источника.
 
Производственные мощности Катара уже загружены полностью, и большая часть его грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам, которые он не может нарушать, отмечает Bloomberg. Поставщик также не хочет ставить под угрозу отношения с азиатскими партнерами, даже если это принесет выгоду в США и Европе.
 
Qatar Energy продает некоторое количество СПГ на спотовом рынке, который в основном может быть отправлен в Европу. Но объемы были бы слишком малы, чтобы иметь большое значение, отмечают собеседники агентства.
 
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о возможных чрезвычайных мер на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле публикации о подобных опасениях называли примером "фейковой истерии", и заверяли, что в любой ситуации Россия проявляла себя как надежный поставщик энергоресурсов.
 
По данным аналитической компании Kpler, Катар в 2021 году занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок. Катар экспортировал 77,83 млн тонн СПГ. В Азию было направлено 59,12 млн тонн катарского газа, в Европу 16,81 млн тонн, 1,67 млн тонн - в Латинскую Америку.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566836/
Скотланд-Ярд начал расследование вечеринок Джонсона во время локдаунаФьючерсы на газ в США: Котировки вновь ниже 4 долл за млн БТЕ
Просмотров: 49

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Сделка по СПГ может снизить зависимость Чехии от российского газа
21.01.22
Газ будет играть "дополнительную роль" во время энергетического перехода в ФРГ
20.01.22
У угля, нефти и газа нет перспектив в мировом топливно-энергетическом балансе
19.01.22
ЕС зависит от РФ в сфере нефти и газа, но это не значит, что надо разрывать связи
18.01.22
Канцлер ФРГ ожидает продолжительного сохранения высоких цен на энергоресурсы
17.01.22
«Газпром»: монетизация газа Арктики угрожает надежности газоснабжения России
15.01.22
Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет
14.01.22
Доля углеводородов в мировом энергобалансе может снизиться до 70% к 2040-2050 гг.
29.12.21
На Украине утвердили концепцию о самообеспечении ураном АЭС страны с 2027 года
23.12.21
Глава Минэкономики региона ФРГ выступил за создание государственных газохранилищ в стране
22.12.21
Противостояние "черной" и "зеленой" генераций сходит на нет
22.12.21
Министр энергетики Литвы заявил, что страна обеспечила себя газом на зиму
21.12.21
К 2030 году Таджикистан станет энергетически независимым
20.12.21
Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Источники Bloomberg сказали о невозможности заменить российский газ катарским

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:13   Катар не сможет значительно увеличить поставки природного газа в Европу, если "Газпром" ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции, сообщили Bloomberg три информированные источника.
 
Производственные мощности Катара уже загружены полностью, и большая часть его грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам, которые он не может нарушать, отмечает Bloomberg. Поставщик также не хочет ставить под угрозу отношения с азиатскими партнерами, даже если это принесет выгоду в США и Европе.
 
Qatar Energy продает некоторое количество СПГ на спотовом рынке, который в основном может быть отправлен в Европу. Но объемы были бы слишком малы, чтобы иметь большое значение, отмечают собеседники агентства.
 
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о возможных чрезвычайных мер на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле публикации о подобных опасениях называли примером "фейковой истерии", и заверяли, что в любой ситуации Россия проявляла себя как надежный поставщик энергоресурсов.
 
По данным аналитической компании Kpler, Катар в 2021 году занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок. Катар экспортировал 77,83 млн тонн СПГ. В Азию было направлено 59,12 млн тонн катарского газа, в Европу 16,81 млн тонн, 1,67 млн тонн - в Латинскую Америку.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →