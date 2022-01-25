Источники Bloomberg сказали о невозможности заменить российский газ катарским

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:13 Катар не сможет значительно увеличить поставки природного газа в Европу, если "Газпром" ограничит поставки в ответ на гипотетические новые санкции, сообщили Bloomberg три информированные источника.



Производственные мощности Катара уже загружены полностью, и большая часть его грузов отправляется в Азию по долгосрочным контрактам, которые он не может нарушать, отмечает Bloomberg. Поставщик также не хочет ставить под угрозу отношения с азиатскими партнерами, даже если это принесет выгоду в США и Европе.



Qatar Energy продает некоторое количество СПГ на спотовом рынке, который в основном может быть отправлен в Европу. Но объемы были бы слишком малы, чтобы иметь большое значение, отмечают собеседники агентства.



Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о возможных чрезвычайных мер на случай перебоев с поставками газа в Европу из-за эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле публикации о подобных опасениях называли примером "фейковой истерии", и заверяли, что в любой ситуации Россия проявляла себя как надежный поставщик энергоресурсов.



По данным аналитической компании Kpler, Катар в 2021 году занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок. Катар экспортировал 77,83 млн тонн СПГ. В Азию было направлено 59,12 млн тонн катарского газа, в Европу 16,81 млн тонн, 1,67 млн тонн - в Латинскую Америку.



