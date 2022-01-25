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Фьючерсы на газ в США: Котировки вновь ниже 4 долл за млн БТЕ

Цены на газ
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:14    Контракты на природный газ во вторник упали в цене, вновь опустившись ниже отметки 4 доллара за млн БТЕ. Настрой инвесторов стал умеренно медвежьим на фоне прогнозов немного более теплой погоды и в преддверии экспирации ближайших, февральских, контрактов.
 
Фьючерсы на природный газ торговались с понижением на 1,8%, по 3,956 доллара за млн БТЕ.
 
"Накануне газ смог противостоять масштабным продажам на рынках энергоносителей и других сырьевых товаров. Однако метеопрогнозы, похоже, меняются в достаточной степени для того, чтобы повлиять на февральские контракты, биржевое обращение которых завершается в четверг", - говорят аналитики Ritterbusch & Associates.
 
По их словам, новые метеопрогнозы укрепляют мнение о том, что предложения газа будет более чем достаточно для зимнего периода пикового спроса.
 
Dan MolinskiПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566837/
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Фьючерсы на газ в США: Котировки вновь ниже 4 долл за млн БТЕ

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:14   Контракты на природный газ во вторник упали в цене, вновь опустившись ниже отметки 4 доллара за млн БТЕ. Настрой инвесторов стал умеренно медвежьим на фоне прогнозов немного более теплой погоды и в преддверии экспирации ближайших, февральских, контрактов.
 
Фьючерсы на природный газ торговались с понижением на 1,8%, по 3,956 доллара за млн БТЕ.
 
"Накануне газ смог противостоять масштабным продажам на рынках энергоносителей и других сырьевых товаров. Однако метеопрогнозы, похоже, меняются в достаточной степени для того, чтобы повлиять на февральские контракты, биржевое обращение которых завершается в четверг", - говорят аналитики Ritterbusch & Associates.
 
По их словам, новые метеопрогнозы укрепляют мнение о том, что предложения газа будет более чем достаточно для зимнего периода пикового спроса.
 
Dan Molinski
 


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