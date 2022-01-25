Фьючерсы на газ в США: Котировки вновь ниже 4 долл за млн БТЕ

Контракты на природный газ во вторник упали в цене, вновь опустившись ниже отметки 4 доллара за млн БТЕ. Настрой инвесторов стал умеренно медвежьим на фоне прогнозов немного более теплой погоды и в преддверии экспирации ближайших, февральских, контрактов.



Фьючерсы на природный газ торговались с понижением на 1,8%, по 3,956 доллара за млн БТЕ.



"Накануне газ смог противостоять масштабным продажам на рынках энергоносителей и других сырьевых товаров. Однако метеопрогнозы, похоже, меняются в достаточной степени для того, чтобы повлиять на февральские контракты, биржевое обращение которых завершается в четверг", - говорят аналитики Ritterbusch & Associates.



По их словам, новые метеопрогнозы укрепляют мнение о том, что предложения газа будет более чем достаточно для зимнего периода пикового спроса.



Dan Molinski

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