МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году до 2,8%

Международный валютный фонд (МВФ) продолжил снижать свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,8% с 2,9%, ожидавшихся им в октябре, 3,1%, прогнозировавшихся в июле и 3,8%, в которые он оценивал рост в апреле прошлого года. В 2023 году, как ожидает МВФ, рост российской экономики составит 2,1% (было 2%).



Незначительное снижение прогноза для России в текущем году фонд объясняет слабым урожаем и прохождением третьей волны хуже, чем ожидалось.



Оценка роста мировой экономики в текущем году снижена несколько более существенно – с 4,9% с 4,4%. Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник. Прогноз на 2023 год повышен на 0,2 п.п. - до 3,8%.



В докладе отмечается, что мировая экономика входит в 2022 год на более слабых позициях, чем ожидалось ранее. По мере распространения Omicron COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. При этом фонд отмечает, что прогноз основан на снижении неблагоприятных последствий для здоровья до низкого уровня в большинстве стран к концу 2022 года, при условии, что показатели вакцинации во всем мире улучшатся, а методы лечения станут более эффективными.



Повышенная инфляция, как ожидает МВФ, будет сохраняться дольше, чем предполагалось в октябрьском выпуске WEO. Если предположить, что инфляционные ожидания будут закреплены, инфляция должна постепенно снижаться по мере уменьшения дисбаланса спроса и предложения в 2022 году и реализации ответной денежно-кредитной политики в ведущих странах, полагает МВФ.



Прогноз фонда по росту российской экономики в 2022 году чуть ниже оценки Минэкономразвития на этот год - 3% и находится в диапазоне Банка России - 2,0-3,0%.



МВФ несущественно понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2022 год – до 4,8% с 5,1%, оценка 2023 года повышена на 0,1 п.п. - до 4,7%.



Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 4,8% (предыдущая оценка - 5,6%), в 2023 году - на 5,2%.



Оценка роста ВВП Индии повышена на 0,5 п.п. - до 9% в 2022 году и до 7,1% в 2023 году, соответственно.



Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 0,3% (было 1,5%), в следующем году - на 1,6% (было 2%).



Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,6 процентного пункта - до 3,9%, в 2023 году ожидается рост на 2,6% (было 2,2%).



Снижены ожидания по росту американской экономики в 2022 году – до 4% с 5,2%, на 2023 год оценка, напротив, улучшена на 0,4 п.п. - до 2,6%.



Оценка роста экономики стран еврозоны снижена на текущий год на 0,4 п.п. до 3,9, в 2023 году ожидается рост на 2,5% (было 2%).



Фонд также ухудшил прогноз роста ВВП Италии в 2022 году – 3,8% вместо 4,2%, ожидает 2,2% в 2023 году. Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,6 п.п. – до 5,8%, но повышен на следующий год – на 1,2 п.п., до 3,8%; прогноз для Германии снижен на 0,8 п.п. – до 3,8% (на 2023 год повышен на 0,9 п.п. - до 2,5%); для Франции оценка снижена на текущий год на 0,4 п.п. – до 3,5% и сохранена на 2023 год - 1,8%.



Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год снижен до 4,7% с 5%, на 2023 год -– повышен до 2,3% с 1,9%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 3,3% (было 3,2%), в 2023 году – на 1,8% (было 1,4%).

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