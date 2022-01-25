О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 25 января 2022 года, вторник , 17:46:54 мск
Нефть, Brent: $86.81 -0,98
Валюта:    77.36 +0,67    87.59 +0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году до 2,8%

Прогнозы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:17    Международный валютный фонд (МВФ) продолжил снижать свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,8% с 2,9%, ожидавшихся им в октябре, 3,1%, прогнозировавшихся в июле и 3,8%, в которые он оценивал рост в апреле прошлого года. В 2023 году, как ожидает МВФ, рост российской экономики составит 2,1% (было 2%).
 
Незначительное снижение прогноза для России в текущем году фонд объясняет слабым урожаем и прохождением третьей волны хуже, чем ожидалось.
 
Оценка роста мировой экономики в текущем году снижена несколько более существенно – с 4,9% с 4,4%. Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник. Прогноз на 2023 год повышен на 0,2 п.п. - до 3,8%.
 
В докладе отмечается, что мировая экономика входит в 2022 год на более слабых позициях, чем ожидалось ранее. По мере распространения Omicron COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. При этом фонд отмечает, что прогноз основан на снижении неблагоприятных последствий для здоровья до низкого уровня в большинстве стран к концу 2022 года, при условии, что показатели вакцинации во всем мире улучшатся, а методы лечения станут более эффективными.
 
Повышенная инфляция, как ожидает МВФ, будет сохраняться дольше, чем предполагалось в октябрьском выпуске WEO. Если предположить, что инфляционные ожидания будут закреплены, инфляция должна постепенно снижаться по мере уменьшения дисбаланса спроса и предложения в 2022 году и реализации ответной денежно-кредитной политики в ведущих странах, полагает МВФ.
 
Прогноз фонда по росту российской экономики в 2022 году чуть ниже оценки Минэкономразвития на этот год - 3% и находится в диапазоне Банка России - 2,0-3,0%.
 
МВФ несущественно понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2022 год – до 4,8% с 5,1%, оценка 2023 года повышена на 0,1 п.п. - до 4,7%.
 
Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 4,8% (предыдущая оценка - 5,6%), в 2023 году - на 5,2%.
 
Оценка роста ВВП Индии повышена на 0,5 п.п. - до 9% в 2022 году и до 7,1% в 2023 году, соответственно.
 
Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 0,3% (было 1,5%), в следующем году - на 1,6% (было 2%).
 
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,6 процентного пункта - до 3,9%, в 2023 году ожидается рост на 2,6% (было 2,2%).
 
Снижены ожидания по росту американской экономики в 2022 году – до 4% с 5,2%, на 2023 год оценка, напротив, улучшена на 0,4 п.п. - до 2,6%.
 
Оценка роста экономики стран еврозоны снижена на текущий год на 0,4 п.п. до 3,9, в 2023 году ожидается рост на 2,5% (было 2%).
 
Фонд также ухудшил прогноз роста ВВП Италии в 2022 году – 3,8% вместо 4,2%, ожидает 2,2% в 2023 году. Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,6 п.п. – до 5,8%, но повышен на следующий год – на 1,2 п.п., до 3,8%; прогноз для Германии снижен на 0,8 п.п. – до 3,8% (на 2023 год повышен на 0,9 п.п. - до 2,5%); для Франции оценка снижена на текущий год на 0,4 п.п. – до 3,5% и сохранена на 2023 год - 1,8%.
 
Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год снижен до 4,7% с 5%, на 2023 год -– повышен до 2,3% с 1,9%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 3,3% (было 3,2%), в 2023 году – на 1,8% (было 1,4%).Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566838/
ФЬЮЧЕРСЫ НА ГАЗ В США: Котировки вновь ниже 4 долл за млн БТЕСуд в Москве признал законными штрафы Google на 11 млн руб. за неудаление запрещенной информации
Просмотров: 49

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Bloomberg представил 4 прогноза по ценам на нефть в зависимости от исхода переговоров с Ираном
25.01.22
Saxo Bank ждет сохранения "зеленой" инфляции в 2022 г. и цены нефти выше $100 за баррель
23.01.22
Эксперт спрогнозировал падение курса доллара до 63 рублей
23.01.22
JP Morgan спрогнозировал последствия роста нефти до $150 за баррель
21.01.22
Гадание на рисках: до какого уровня санкции могут обвалить рубль
21.01.22
Финансист рассказал, когда из-за обвала на рынке произойдет катаклизм
21.01.22
Эксперт оценила шансы ужесточения монетарной политики Федрезерва
21.01.22
Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу
20.01.22
Глава Гидрометцентра предупредил россиян об аномально теплой погоде
19.01.22
BHP ухудшила годовые прогнозы по добыче коксующегося угля и меди
19.01.22
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021-2022 годах
19.01.22
МЭА ожидает умеренного влияния штамма "омикрон" на промышленную активность
18.01.22
Bank of America прогнозирует рост средней цены экспорта "Газпрома" в 2022 году
16.01.22
Экономист объяснил, как предсказывать вероятное падение рубля
16.01.22
Экономист перечислил удачные месяцы для курса рубля в 2022 году

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году до 2,8%

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:17   Международный валютный фонд (МВФ) продолжил снижать свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,8% с 2,9%, ожидавшихся им в октябре, 3,1%, прогнозировавшихся в июле и 3,8%, в которые он оценивал рост в апреле прошлого года. В 2023 году, как ожидает МВФ, рост российской экономики составит 2,1% (было 2%).
 
Незначительное снижение прогноза для России в текущем году фонд объясняет слабым урожаем и прохождением третьей волны хуже, чем ожидалось.
 
Оценка роста мировой экономики в текущем году снижена несколько более существенно – с 4,9% с 4,4%. Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник. Прогноз на 2023 год повышен на 0,2 п.п. - до 3,8%.
 
В докладе отмечается, что мировая экономика входит в 2022 год на более слабых позициях, чем ожидалось ранее. По мере распространения Omicron COVID-19 страны вновь ввели ограничения на передвижение. Рост цен на энергоносители и перебои с поставками привели к более высокой инфляции, чем предполагалось, особенно в США и во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. При этом фонд отмечает, что прогноз основан на снижении неблагоприятных последствий для здоровья до низкого уровня в большинстве стран к концу 2022 года, при условии, что показатели вакцинации во всем мире улучшатся, а методы лечения станут более эффективными.
 
Повышенная инфляция, как ожидает МВФ, будет сохраняться дольше, чем предполагалось в октябрьском выпуске WEO. Если предположить, что инфляционные ожидания будут закреплены, инфляция должна постепенно снижаться по мере уменьшения дисбаланса спроса и предложения в 2022 году и реализации ответной денежно-кредитной политики в ведущих странах, полагает МВФ.
 
Прогноз фонда по росту российской экономики в 2022 году чуть ниже оценки Минэкономразвития на этот год - 3% и находится в диапазоне Банка России - 2,0-3,0%.
 
МВФ несущественно понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2022 год – до 4,8% с 5,1%, оценка 2023 года повышена на 0,1 п.п. - до 4,7%.
 
Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 4,8% (предыдущая оценка - 5,6%), в 2023 году - на 5,2%.
 
Оценка роста ВВП Индии повышена на 0,5 п.п. - до 9% в 2022 году и до 7,1% в 2023 году, соответственно.
 
Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 0,3% (было 1,5%), в следующем году - на 1,6% (было 2%).
 
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,6 процентного пункта - до 3,9%, в 2023 году ожидается рост на 2,6% (было 2,2%).
 
Снижены ожидания по росту американской экономики в 2022 году – до 4% с 5,2%, на 2023 год оценка, напротив, улучшена на 0,4 п.п. - до 2,6%.
 
Оценка роста экономики стран еврозоны снижена на текущий год на 0,4 п.п. до 3,9, в 2023 году ожидается рост на 2,5% (было 2%).
 
Фонд также ухудшил прогноз роста ВВП Италии в 2022 году – 3,8% вместо 4,2%, ожидает 2,2% в 2023 году. Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,6 п.п. – до 5,8%, но повышен на следующий год – на 1,2 п.п., до 3,8%; прогноз для Германии снижен на 0,8 п.п. – до 3,8% (на 2023 год повышен на 0,9 п.п. - до 2,5%); для Франции оценка снижена на текущий год на 0,4 п.п. – до 3,5% и сохранена на 2023 год - 1,8%.
 
Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год снижен до 4,7% с 5%, на 2023 год -– повышен до 2,3% с 1,9%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 3,3% (было 3,2%), в 2023 году – на 1,8% (было 1,4%).
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →