Налог на роскошь для авто могут увязать с его мощностью

Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров



Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для атомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.



В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля.



"Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", - подчеркнули в ведомстве.



Напомним, российские владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. Сейчас роскошными в нашей стране считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

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