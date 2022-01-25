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Налог на роскошь для авто могут увязать с его мощностью

Законодательство
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:19    Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров
 
Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для атомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
 
В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля.
 
"Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", - подчеркнули в ведомстве.
 
Напомним, российские владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. Сейчас роскошными в нашей стране считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566840/
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Налог на роскошь для авто могут увязать с его мощностью

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 17:19   Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров
 
Минпромторг, Минфин и ФНС работают над обновлением параметров налога на роскошь для атомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
 
В частности, ведется проработка вопроса по установлению зависимости применения повышающих коэффициентов от нескольких параметров, в том числе года выпуска и мощности автомобиля.
 
"Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", - подчеркнули в ведомстве.
 
Напомним, российские владельцы машин из списка роскошных автомобилей платят транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Список таких авто Минпромторг обновляет каждый год. Сейчас роскошными в нашей стране считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей.
 


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