КТК и Росприроднадзор обсудили оценку объема и ущерба от разлива нефти в Черном море

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 18:15 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и Росприроднадзор во вторник провели совещание по оценке объема и ущерба от разлива нефти в Черном море летом 2021 года, договорились продолжить диалог, сообщила пресс-служба компании.



"Состоялось рабочее совещание руководства Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" по вопросу объективной оценки объема нефти, попавшей в акваторию Черного моря в результате разгерметизации гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве (ВПУ) КТК 7 августа 2021 года", - говорится в сообщении.



Специалисты КТК в ходе встречи предоставили материалы и дали пояснения об особенностях конструкции ВПУ и схемы погрузки нефти на этом терминале. Также стороны обсудили методики, применяемые для расчета ущерба от разлива.



"Достигнута договоренность о проведении дальнейших консультаций и оперативного предоставления со стороны КТК соответствующих предложений. В ходе рабочей встречи диалог носил конструктивный характер", - добавили в пресс-службе.



Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего КТК. По данным компании, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, составной части этого устройства.



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в конце октября представила оценку ущерба природе от разлива в размере 4,5 миллиарда рублей. КТК не согласился с этой цифрой и заявил, что до судебного решения оплачивать штраф не намерен. Если КТК оценивает массу разлива в 40 тонн смеси, то Росприроднадзор – в 400 тонн. Эксперты РАН в ноябре сообщали, что общий объем выброса нефти можно оценить в 32-64 куба (около 25-50 тонн), но реальная цифра, возможно, выше.



