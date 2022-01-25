Росатом приступил к разработке единой цифровой платформы для управления Севморпутем

Росатом приступил к разработке уникальной единой платформы цифровых сервисов для всех участников мореплавания в акватории Северного морского пути (СМП). Как свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок, проект "Создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути" (ЕПЦС СМП) стоимостью 1,33 млрд руб. должен быть завершен к середине февраля 2024 года.



Разрабатываемая платформа предполагает представление пользователям Севморпути ряда цифровых сервисов. В частности, управление мореплаванием в акватории СМП планируется осуществлять через сервисы "Оформление разрешений на плавание судов в акватории СМП", "Мониторинг мореплавания в акватории СМП", "Диспетчеризация судов в акватории СМП", "Проводка судов по маршрутам в акватории СМП". Для гидрометеорологического и ледового обеспечения навигации на СМП разрабатываются сервисы "Работа с гидрометеорологическими данными", "Работа с данными по ледовой обстановке". Цифровизация навигационно-гидрографического обеспечения будет реализовываться через сервисы "Мониторинг навигационно-гидрографической обстановки", "Навигационная информация", "Картографическая информация".



"В цифру" будут переведены также такие процессы как тарификация, обеспечение безопасности мореплавания, анализ оснащения акватории СМП аварийно-спасательными средствами, управление объектами инфраструктуры и имуществом, управление грузовыми перевозками, мониторинг экологической обстановки.



Как отмечается в техническом задании на проект, предпосылками к созданию ЕПЦС СМП стали стратегическая важность Севморпути в транспортном обеспечении российской Арктики; потребность в укреплении научной, транспортной, навигационной и военной инфраструктуры для надежного обеспечения интересов России в Арктике; развитие СМП в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации; рост инвестиционных проектов в АЗРФ; усиление экологических требований в акватории Северного морского пути и еще целый ряд факторов.



В техзадании приводится список потенциальных пользователей новой системы. Кроме предприятий самого Росатома таковыми могут стать Росморречфлот, Роскосмос, Росгидромет, Минобороны России, Пограничная служба ФСБ, МЧС, РЖД, Газпром и целый ряд нефте- и газодобывающих, а также логистических коммерческих организаций, в том числе иностранных.



Обязанности инфраструктурного оператора СМП были возложены на Росатом декабре 2018 года, когда президент Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем. Госкорпорация получила право разрабатывать предложения по формированию госполитики по развитию и устойчивому функционированию СМП. Помимо этого, Росатом обязали заниматься созданием навигационных условий для точного и безопасного плавания судов в акватории СМП.

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