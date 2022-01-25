Собственное МОКС-топливо будет разработано для реактора БН-1200 Белоярской АЭС

Новый реактор БН-1200, который построят в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области, будет работать на МОКС-топливе. Для нового реактора разрабатывается собственное топливо, сообщил на пресс-конференции во вторник директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.



МОКС-топливо изготавливается с использованием обедненного урана и плутония. В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, получаемый из обедненного гексафторида урана (ОГФУ) - побочного продукта процесса обогащения урана. Переход на МОКС-топливо позволяет использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения, а также вовлечь в ядерный топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы обедненного урана.



"Топливо для реактора БН-1200 разрабатывается свое, <…> естественно, оно тоже будет МОКС, но какие конструктивные особенности - мы пока обсуждать не будем", - сказал Сидоров.



Энергоблок БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность - 1 485 МВт, что составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций свердловской энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.

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